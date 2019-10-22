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25 Ноября 2019, 09:30 | Среда обитания |

Дальневосточный дискомфорт: Циолковский обошел Владивосток

Качество городской среды во всех субъектах ДФО оказалось ниже среднероссийского

Важнейшим критерием привлекательности регионов и городов является качество городской среды. На днях Минстрой РФ сообщил об окончательных итогах первой индексации качества городской среды, которую эксперты выполнили на основании методики, разработанной специалистами министерства с компанией АО «ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка», внедряющими сегодня новые стандарты российской жизни, по которым должны строиться наши города и иные населенные пункты.

По словам зампредседателя Правительства РФ Виталия МУТКО, индексы городов для целой страны были рассчитаны впервые в мире, хотя при этом был учтен богатый зарубежный опыт рейтингования городов, и рассмотрено около двухсот критериев.

Ценность выявленного индекса отечественного города заключается в том, что он становится инструментом мониторинга состояния населенного пункта и позволяет в дальнейшем определять: в какой степени ему необходима помощь, какие проблемы в первую очередь в нем требуется решать, чтобы повышать уровень комфорта среды для жизнедеятельности населения.

За основу индексации городов специалистами были взяты доступные данные по итогам 2018 года. Для объективности определения индексов все 1 114 российских городов были разделены на 10 размерно-климатических групп. Каждый город был проанализирован по 36 индикаторам, каждый из которых мог принести в оценку города 10 баллов. Высшей оценкой могли стать 360 баллов. Такой индекс мог быть присвоен только идеальному городу. Однако идеальных городов в РФ не оказалось. Зато определились лидеры.

С большим отрывом вперед ушла Москва - 276. За ней - город Реутов Московской области - 252 и Санкт-Петербург - 238 баллов, Московская область - 197, Ленинградская область - 179.

Меньше всего баллов набрали дальневосточные города - Верхоянск - 77, Томмот - 84 и Вилюйск из Республики Саха (Якутия) - 85 баллов.

Средним же по России стал индекс со значением в 163 балла. Минстрой РФ определил, что комфортным городом можно считать лишь тот, который набрал не менее половины возможных баллов, то есть 180. Этот рубеж по всей стране преодолели лишь 23% городов. Это очень мало. Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ поставлена задача - в рамках выполнения целевых государственных программ, определяемых национальным проектом «Жилье и городская среда», к 2025 году количество комфортных городов должно возрасти не менее чем в два раза, а средний индекс комфортности городской среды, определяющий качество жизни, необходимо повысить на 30%.

Данные проведенной индексации будут учитываться при определении финансирования регионов в рамках государственных программ, которые нацелены на создание в российских городах современной, безопасной и комфортной среды. Естественно, отстающие регионы и города будут подтягиваться до среднероссийского уровня и выше.

Выяснилось, что ни один из регионов Дальнего Востока в целом не достиг уровня среднего индекса качества комфорта городской среды. Из 79 дальневосточных городов его превзошли только 12, или около 16%. И только три из них, по критериям Минстроя РФ, получили индексы, соответствующие оценке того, что городская среда в них благоприятна для человека.

 

Индекс качества городской среды дальневосточных городов РФ
(на основании данных по состоянию на 2018 год)

 


 

На первое место вышел новый город Циолковский в Амурской области, на второе - Владивосток в Приморском крае, на третье - город Долинск Сахалинской области. Всего одного балла не хватило Хабаровску, чтобы преодолеть разницу между комфортным и недостаточно комфортным городом.

Лидерами по комфортности городской среды среди дальневосточных регионов стали Хабаровский край и Чукотский автономный округ, завоевавшие по 160 баллов. На третьем месте Амурская область - 156. А замыкающим по этому показателю регионом стала Республика Саха (Якутия).

Надо отметить, что чисто эмоциональные оценки самих дальневосточников по привлекательности или непривлекательности городов ДФО и регионов явно не совпадают с индексацией Минстроя РФ по комфортности городской среды как по отдельным городам, так и в целом по городской среде отдельных дальневосточных субъектов РФ.

На основе данных Минстроя РФ, по индексам комфорта городской среды «ДВ Капитал»выстроил дальневосточные города и субъекты РФ в убывающей последовательности по завоеванным ими баллам. При этом мы решили отказаться от ранжирования городов на размерно-климатические группы, на которые они были поделены методикой Минстроя.

На наш взгляд, в предстоящие годы для сокращения разрыва по качеству городской среды между ДФО и другими федеральными округами необходимо совершить что-то прорывное.

Виктор КУДИНОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2019 год.

Теги: ДФО  качество городской среды 


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