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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 18 Июля, 19:44 |
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Игорь РАССКАЗОВ, директор Института горного дела ДВО РАН: Олово имеет реальные шансы выйти на рост
До сих пор на слуху крупный комбинат в Приморье - Хрустальненский ГОК (Кавалерово), Депутатский ГОК в Якутии. Сейчас от этого большого кластера осталось немногое: от советского объема добычи сохранилось порядка 10%.
Обвал оловодобывающего сектора в 90-е годы связан с проседанием цены на этот металл из-за разработки шельфовых месторождений в Юго-Восточной Азии. Россыпное олово там по добыче намного дешевле, чем в подземных рудниках с их тяжелыми условиями. Ряд рудников на Дальнем Востоке закрылся, и сделано это было без грамотной консервации с возможностью дальнейшего возобновления работы, как это делается за рубежом в период низкой цены на металл. Тем не менее, добыча олова в регионе сохранена и сегодня имеет реальные шансы на восстановление географии с ростом объемов.
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