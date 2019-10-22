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19 Ноября 2019, 09:45 | Регион сегодня |

Победителем "Стартап Экспедиции" на Чукотке стал проект инновационной Арктической электростанции

В Анадыре состоялся отборочный этап крупнейшего дальневосточного проекта по поиску и поддержке перспективных инновационных проектов "Стартап Экспедиция", охватывающего все регионы Дальнего Востока

Мероприятие было проведено при поддержке Правительства Чукотского автономного округа.

Региональный отбор прошли 5 перспективных стартапов: разработка алгоритма определения места повреждения для микропроцессорных устройств цифровой защиты ЛЭП, создание установки с термоэлектрическим генератором для питания уличного освещения в условиях Крайнего Севера, создание информационной базы для помощи обучающихся в геологической сфере «Geolcab», организация производства и ремонта алюминиевых лодок в г. Анадырь и проект «Береговая электростанция».

Победителем регионального этапа стал стартап студента Чукотского филиала СВФУ им. М.К. Аммосова Хафиза Раджабова «Береговая электростанция». Принцип работы электростанции основан на получении электроэнергии из кинетической энергии водных масс, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотского автономного округа.

- Новшество моего проекта состоит в гибридной конструкции, работающей на принципе приливно-волновых свойств и в возможности работы подо льдом. В них будут заинтересованы удалённые территории, лишённые централизованных электрических сетей. Так как волновая энергетика заменяет сжигание органического топлива и это позволит уменьшить объёмы завоза разных видов топлива. Береговые электростанции, работающие на этом принципе, являются также более экологичными, - прокомментировал автор. По его словам, вырабатываемая мощность составит порядка нескольких сотен ватт и использование подобных станций особенно актуально для арктических регионов.

На официальном открытии участников приветствовали Константин Белоусов, руководитель ГКУ «Центр цифрового развития и информационной безопасности Чукотского автономного округа» и заместитель директора НО «Фонд развития Чукотки» Мария Гурина.

- Уверен, «Стартап Экспедиция» для многих станет стартовой площадкой для выбора нужного вектора развития своей деятельности. Участники также смогут узнать больше о механизмах взаимодействия с различными институтами поддержки, - сказал Константин Белоусов.

- «Стартап Экспедиция» - новый формат для нашего региона. С точки зрения организации инфраструктуры поддержки - нам интересно узнать об опыте коллег, вынести что-то полезное из встречи для себя. Этим можно будет воспользоваться при оказании консультационной поддержки предпринимателям Чукотского АО, - прокомментировала Мария Гурина.

Экспертами «Стартап Экспедиции» на Чукотке выступили программный директор «Стартап Экспедиции» Татьяна Бравина, директор Департамента информационных технологий АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Александр Крылов и директор Департамента управления проектами АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия) Алёна Архипова.

В рамках образовательной программы для участников был проведён семинар об актуальных вопросах развития и продвижения стартапов на Дальнем Востоке, где спикерами выступили эксперты регионального тура. Так, Татьяна Бравина рассказала об инновационном предпринимательстве и о существующих мерах поддержки на Дальнем Востоке. Александр Крылов проинформировал об Акселераторе «В8» и об успешных примерах стартапов ДФО. Эксперт Алёна Архипова рассказала о деятельности АО «Корпорация развития РС(Я)», в том числе об апробации новых механизмов поддержки проектов креативных индустрий, таких как программа «Го Глобал», а также про инновационную экосистему и поддержку студенческого предпринимательства в СВФУ.

Организатором «Стартап Экспедиции» является Правительство Республики Саха (Якутия) при сотрудничестве с Дальневосточным фондом высоких технологий, Фондом «Сколково» и Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В рамках региональных этапов отбираются высокотехнологичные и конкурентноспособные стартапы. Лучшие из них будут приглашены в следующий набор Акселератора инновационных проектов «B8» с возможностью получения до 2 млн. рублей на развитие проекта. Победитель получит возможность поехать на Startup Village в Москве в мае 2020 года.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Стартап экспедиция  арктическая электростанция  Чукотка 


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