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28 Июня 2019, 10:45 | Регион сегодня |

Почти 750 заявлений на "дальневосточный гектар" подано на Чукотке

В Чукотском автономном округе продолжается реализация государственной программы "Дальневосточный гектар"

За три года в уполномоченные органы округа поступило 749 заявлений граждан на предоставление бесплатного земельного участка, из них 640 – рассмотрены положительно. Лидерами по количеству оформленных договоров являются Чукотский район, городской округ Эгвекинот и Анадырский район, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотского Автономного Округа.

На сегодня зарегистрировано право безвозмездного пользования на 611 земельных участков общей площадью чуть более 83 га. Из них 18 – предоставлено гражданам из других российских регионов, еще 4 – оформлены по коллективным заявлениям. Получатели "гектара" в основном планируют использовать участки для ведения личного подсобного хозяйства, а также для охоты, рыбалки на территории населенных пунктов или вблизи них.

Губернатор Чукотки Роман Копин отметил, что на территории округа получателям "дальневосточного гектара" сегодня доступны более десятка мер поддержки в рамках государственных программ.

- За три года мерами поддержки воспользовались 22 получателя "дальневосточного гектара". Наиболее востребованы – гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса, субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности, и бесплатные консультационные и обучающие мероприятия, - сказал Роман Копин.

Стоит отметить, что, в частности, гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса составляют до 500 тысяч рублей, гранты на создание и развитие крестьянского хозяйства – от 1,5 до 3 млн. рублей, а субсидии на компенсацию части затрат субъектов МСП, при заключении договора лизинга оборудования – до 90 % первоначального взноса, но не более 5 млн. рублей.

Тем временем, граждане, которые первыми оформляли земельные участки на территории пилотного Анадырского района в рамках государственной программы "Дальневосточный гектар", вскоре должны будут подавать декларацию об их освоении в уполномоченный орган. Законом установлен срок представления декларации – не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования участком.

Программа "Дальневосточный гектар" стала результатом исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина. Федеральный закон "О дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года. Программа даёт право каждому гражданину России на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Чукотка  дальневосточный гектар 


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