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03 Декабря 2019, 11:35 | Регион сегодня |

На Камчатке стартовал Федеральный форум "Мой бизнес"

Камчатский край стал 23-им регионом России, выбранным для проведения форума "Мой бизнес"

Он организован в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства», который является часть национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Форум проходит на территории кинотеатра "Лимонад" в краевом центре. Его ключевая тема – обсуждение возможностей, которые предоставляет государство для развития предпринимательства на Камчатке. Спикерами выступают известные предприниматели, лидеры мнений и эксперты: основатель федеральной сети батутных клубов «Cosmica» Максим Казанцев, эксперт по маркетингу Кирилл Липай, основатель «Synergy CRM», «Synergy CALL-центр», системы «Synergy BI» Дмитрий Прозоров и другие.

«Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поддержал инициативу Министерства экономического развития России и университета “Синергия” по проведению такого масштабного форума для предпринимателей нашего региона. Мы понимаем насколько сложно и трудно управлять своим бизнесом. Порой не хватает компетенции, знаний и опыта, поэтому одна из наших главных задач состоит в оказании помощи предпринимателям, чтобы у них была возможность использовать все имеющиеся ресурсы – человеческие, образовательные и финансовые, - рассказала руководитель краевого агентства инвестиций и предпринимательства Оксана Герасимова. – Для нас важно, чтобы каждый представитель малого и среднего бизнеса знал, что его дело важно и ценно не только для него, но и для всего общества. Поэтому в рамках соответствующего национального проекта мы реализуем несколько федеральных проектов на территории Камчатки, один из которых направлен как раз на популяризацию предпринимательской деятельности».
Форум «Мой бизнес» включает в себя однодневную деловую программу. В её рамках эксперты делятся своим опытом становления бизнеса, секретами построения эффективной команды и другой полезной информацией, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

«Отмечу, что нацпроект малого и среднего предпринимательства включает в себя не только образовательные и информационные кампании. Основное его направление в том, чтобы можно было легко создать, вести и продвигать свой бизнес. Для этого в Камчатском крае был открыт центр “Мой бизнес”, который позволяет любому предпринимателю получить все услуги для осуществления своей деятельности в режиме “одного окна”. Также со следующего года мы вводим систему клиентских менеджеров, когда один человек будет сопровождать бизнес на всех стадиях его развития. Очень важно, чтобы в нашем быстро меняющемся цифровом мире предприниматели получали своевременную, качественную и актуальную информацию», - добавила Оксана Герасимова.

Также в рамках форума состоится награждение победителей конкурса «Лучший социальный проект года 2019».

Петропавловск-Камчатский стал 23-им городом России, выбранным для проведения форума «Мой бизнес». До этого он уже прошёл в Иванове, Барнауле, Кызыле, Чите, Челябинске, Уфе, Улан-Удэ, Петрозаводске, Светлогорске и других городах. После Петропавловск-Камчатского эстафету форума примут Екатеринбург, Минеральные Воды и Москва. Ожидается, что в общей сложности в форумах «Мой Бизнес» примут участие более 45 тысяч человек.

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на Камчатке меры господдержки оказаны порядка 2,5 тысячи субъектам МСП и 500 физическим лицам, желающим зарегистрироваться в качестве предпринимателей. Также 8 субъектов в крае уже выведены на экспорт.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: бизнес  Камчатский край  национальные проекты  предпринимательство  форум 


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