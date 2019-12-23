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Триумфатора Сурдлимпийских игр в Италии Елену Яковишину наградили в Правительстве Камчатского края
Председатель Правительства – Первый вице-губернатор региона Роман Василевский по поручению главы региона Владимира Илюхина вручил камчатской спортсменке, её тренеру Александру Каталагину и руководителям организаций, принимавших участие в подготовке спортсменки, подарки и благодарности.
«Мы понимаем, что победа далась нелегко, потому что видели список стран и участников игр. Вы к этому шли, и нет никаких сомнений, что этот успех абсолютно заслужен. За этими медалями стоит действительно большая работа. Губернатор Владимир Илюхин поручил передать вам самые тёплые слова благодарности за то, что вы дали возможность насладиться камчатцам этим достижением. Ещё более приятно, что череда побед продолжилась, и в конце января Елена стала абсолютной чемпионкой России среди горнолыжников-сурдлимпийцев, завоевав 4 золотых медали чемпионата страны. Ваши спортивные результаты – гордость Камчатского края!» - отметил в приветственной речи Роман Василевский.
Он вручил Елене Яковишиной благодарность Губернатора Камчатского края и ценный подарок. Также за большой вклад и обеспечение высококачественной спортивной подготовки почётной награды удостоены тренер спортсменки Александр Каталагин, директор КГАУ СШОР «Эдельвейс» Игорь Будько и директор КГБУ «Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Камчатского края» Светлана Полекаренко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Добавим, что в соответствии с краевым законом «О мерах социальной поддержки спортсменов и их тренеров, а также спортсменов-ведущих» за результат, показанный на Сурдлимпийских играх, Елене Яковишиной и Александру Каталагину положены единовременные и ежемесячные выплаты.
«31 января состоялось заседание комиссии по рассмотрению вопросов предоставления данных выплат. По его итогам спортсменке и её тренеру установлены ежемесячные выплаты в размере 19 434 рубля. Данную сумму Елена будет получать пожизненно каждый месяц, при условии проживания на Камчатке. Александру Евгеньевичу выплата этой суммы будет производиться в течение 4 лет», - сообщила заместитель министра спорта Камчатского края Наталья Глубокая.
Также Елена Яковишина получит единовременную выплату в размере 4 миллионов рублей, а её тренер – 2 миллиона рублей.
Напомним, с 12 по 21 декабря на севере Италии проходили XIX зимние Сурдлимпийские игры, участие в которые приняли более 600 человек из 33 стран мира. По итогам соревнований камчатская горнолыжница Елена Яковишина завоевала 4 золотых и 1 серебряную медали. Кроме того, с 23 по 27 января в Мурманской области наша спортсменка стала абсолютной чемпионкой России по горнолыжному спорту среди сурдлимпийцев, пополнив копилку наград ещё четырьмя золотыми медалями.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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