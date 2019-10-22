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28 Октября 2019, 09:45 | Регион сегодня |

Япония планирует увеличить турпоток на Камчатку за счёт развития трансграничных маршрутов

Речь об этом шла на сессии по развитию трансграничных маршрутов между Японией и регионами Дальнего Востока России, которая состоялась в рамках одной из крупнейших выставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Japan Tourism EXPO-2019"

Об этом рассказала руководитель краевого агентства по туризму и внешним связям Елена Стратонова.

В этом году международная выставка, посвящённая путешествиям, открылась в японском городе Осака. Мероприятия выставки будут проходить до 27 октября. Ожидается, что её посетят более 130 тысяч человек, из не менее чем 100 стран, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

Активное участие в работе форума принимает и Россия, на чьём объединённом стенде были представлены дальневосточные регионы, в том числе и Камчатский край. Делегацию полуострова, состоящую из представителей туроператоров региона, возглавила Елена Стратонова.

«Данная выставка является одним из ведущих событий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В течение первых двух дней её программой предусмотрены встречи представителей органов государственной власти, бизнес-сообщества и туроператоров различных стран, после чего выставка откроется для всех желающих», - сообщила Елена Стратонова.
Одним из ключевых мероприятий повестки дня стало проведение сессии, посвящённой развитию трансграничных маршрутов между Японией и регионами Дальнего Востока России. С российской стороны в ней приняли участие консул России в Осаке Елена Швецова, главы туристских администраций Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Сахалинской области, Республики Бурятия. Принимающую сторону представляли Председатель Совета Японии по выездному туризму, исполнительный директор Совета директоров комитета выездного туризма японской ассоциации туристических агентов (JATA) Джунго Кикума, президент японской туристической компании «JATM» Даш Хада, президент туристической корпорации «Соджитцу» Хироюки Накамура.

«Развитие трансграничных маршрутов – дополнительные возможности для увеличения японского турпотока на Камчатку. В последние годы мы видим растущий интерес к краю со стороны мирового рынка. Туризм для Камчатки – одна из перспективных составляющих экспорта и развитие отрасли находится на личном контроле главы региона Владимира Илюхина. Огромную поддержку в этом вопросе оказывает и федеральный центр. Напомню, ранее между главой Ростуризма Зариной Догузовой и японской стороной была заключена соответствующая договорённость, предполагающая, что туристический поток из Японии будет формироваться сразу в несколько субъектов Дальнего Востока. Сейчас, например, основное авиасообщение между странами приходится на Сахалин и Владивосток. Развитие трансграничных маршрутов позволит объединить несколько регионов, в том числе и Камчатский край, - отметила Елена Стратонова. – Японская сторона заинтересована в развитии камчатского направления. Сейчас мы обсуждаем возможность организации пилотных туристских программ на территорию полуострова. На следующий год уже запланирована серия групповых туров на Камчатку в летний период с компанией “Камчатинтур” – у них давние партнёрские отношения с японской стороной. Надеемся, что таких программ с Японией у нас будет больше».

В мероприятиях сессии приняли участие и директор японского представительства ОАО «Авиакомпания «Сибирь» Александр Пахоменко. В ходе обсуждения было отмечено, что сейчас есть удобные варианты рейсов, отправляющихся из Японии на Камчатку через Сахалин и Владивосток.

«В этом году из-за проблем с авиакомпанией “Якутия” у нас не было чартерных рейсов из Японии, они появятся в следующем году. Это станет отличной возможностью не только для японских путешественников, но и для камчатцев, мечтавших посетить эту удивительную страну. Добавлю также, что чартерное сообщение уже возобновлено и с Аляской», - добавила Елена Стратонова.

JATA — одно из крупнейших событий в Японии, которое ежегодно проходит с 2014 года. В 2018 году на ней были представлены 136 стран и регионов мира, участвовало 1 тысяча 440 экпонентов, а посетило выставку около 207 тысяч человек. Гости выставки имеют возможность посетить различные форумы и занятия по стабильному развитию туристического сектора, дегустировать национальные блюда различных государств и поближе познакомиться с культурными особенностями и ценностями стран.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Япония  туризм  развитие  делегация  туристический потенциал  выставка  Камчатский край 


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