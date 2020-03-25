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Пятница| 15 Мая, 18:28 |
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В СМИ и соцмедиа активно обсуждается тема объединения Хабаровского края и ЕАО
Профургальская сетка ТГ сразу же выстрелила в ответ тезисом о том, что «повышение» Фургала в виде перевода из Хабаровска в столицу является «вторым по популярности мифом» среди недоброжелателей хабаровского губернатора. Однако, по мнению защитников главы региона, процесс, если и будет запущен, то займет 2 -2,5 года. Поэтому его противникам «рано радоваться».
Противостоящие ТГ, впрочем, соглашаются с тем, что процедура объединения региона может затянуться на несколько лет, однако, по их мнению, это не совсем выгодно самому Фургалу. Эти соцмедиа пишут, что его рейтинги на протяжении последних пяти месяцев падают и ни разу не показали рост. Это означает, считают оппоненты главы региона, что к концу года он будет «среднестатистическим губернатором» с рейтингом в районе 50% .
Выборы в следующем году окончательно съедят его ресурс, и он потеряет свою ценность для ЛДПР, прогнозируют ТГ. Соответственно, делается вывод, «капитулировать ему нужно раньше», но для этого ему должны сделать предложение из Москвы. Так что, по оценкам этой группы аналитиков, переезд Фургала с берегов Амура на берега Москвы-реки следует ожидать, все-таки, раньше отведенного на процесс объединения регионов времени. Если, опять-таки, он будет запущен.
Напомним, почвой для обсуждения темы стала ситуация на «русском севере». Как пишут «Ведомости», объединение двух северных регионов обсуждалось 13 мая на совещании правительств двух субъектов в столице НАО Нарьян-Маре. О возможном слиянии этих регионов «Ведомости» писали 2 апреля, после того как губернатором Архангельской области вместо Игоря Орлова был назначен глава НАО Александр Цыбульский. Тогда же врио главы НАО стал вице-губернатор округа Юрий Бездудный.
«По итогам совещания, - пишет газета, - был подписан меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию нового субъекта Федерации в результате объединения Архангельской области и НАО». Основная заявленная цель объединения – «ускорение социально-экономического развития Архангельской области и НАО, усиление социально-экономического потенциала и новых конкурентных преимуществ, повышение уровня жизни жителей».
Часть наблюдателей в ДФО считает, что процесс объединения Хабаровского края и ЕАО тоже практически запущен. В последнее время, например, в ЕАО был ликвидирован целый ряд федеральных структур, а их полномочия переданы родственным структурам в Хабаровске с добавлением в названии словосочетания «по Хабаровскому краю и ЕАО».
Политолог Илья Гращенков в интервью ИА DEITA.RU заявил, что «объединение Хабаровского края и ЕАО будет органичным процессом, потому что «титульная» нация почти покинула регион, менее 1% проживает на территории региона». Опрошенные агентством жители ЕАО также называли эту идею позитивной.
В любом случае, разговоры об объединении Хабаровского края и ЕАО с завидной регулярностью ведутся в течение последних двух лет, то вспыхивая, то угасая. Предстоящее объединение Архангельской области и НАО свидетельствуют о том, что нет дыма без огня.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
- В СМИ и соцмедиа активно обсуждается тема объединения Хабаровского края и ЕАО
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