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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Якутия вырвалась в лидеры Дальнего Востока по важнейшим макроэкономическим показателям
В Москве прошло выездное совещание глав дальневосточных регионов, руководства Минвостокразвития и институтов развития Дальнего Востока под руководством заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, посвященное подведению итогов прошедшего года и обсуждению планов на текущий год.
На совещании Глава Якутии Айсен Николаев представил основные итоги социально-экономического развития республики и озвучил ряд предложений для дальнейшего развития регионов Дальнего Востока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Глава отметил, что Якутия с её высоким природным и экономическим потенциалом вносит положительный вклад в реализацию национального приоритета развития всей страны и является лидером Дальнего Востока по ряду важнейших макроэкономических показателей. «Валовый региональный продукт в прошлом году вырос на 3,5%, индекс промышленного производства – на 11,5%. Установлены рекорды в добывающей промышленности: добыча газа увеличилась на 60 %, добыто 14 млн тонн нефти. В рейтинге по индексу развития человеческого капитала Якутия занимает первое место в округе и шестое место в стране», – сообщил Айсен Николаев.
Говоря о транспортной инфраструктуре, глава Якутии отметил, что при поддержке федеральных структур 2019 год стал прорывным для республики в решении вопроса строительства Ленского моста, как ключевого элемента Северного широтного пояса. «По Ленскому мосту мы получили поддержку Президента страны Владимира Владимировича Путина. Мост включен в федеральную программу строительства и реконструкции мостов, его проектирование начнется уже в этом году», - подчеркнул он.
Что касается показателей опережающего экономического роста в республике, они достигнуты, в том числе благодаря применению дальневосточных инструментов привлечения инвестиций. В долгосрочной перспективе это будет связано с развитием центров экономического роста и расширением производственных мощностей территорий-драйверов. «Но самое главное, экономический рост должен обратиться в социальный рывок для улучшения качества жизни людей. Для этого необходима перенастройка действий как по национальным проектам, так и по республиканским программам в рамках реализации Послания Президента России Владимира Путина», - отметил Айсен Николаев.
В своем выступлении Глава Якутии также озвучил ряд важнейших для социально-экономического развития дальневосточных регионов предложений, связанных с продлением механизма выравнивания энерготарифов, обнулением аэропортовых сборов, субсидированием из федерального бюджета внутрирегиональных перевозок и другими вопросами.
Вице-премьер Правительства РФ – полномочный представитель Президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил, что все поступившие предложения от глав и губернаторов дальневосточных регионов обязательно будут изучены и проработаны для разработки законодательных актов и механизмов поддержки субъектов Дальнего Востока.
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