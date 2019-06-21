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03 Июля 2019, 10:20 | Регион сегодня |

На сахалинском "Горном воздухе" обустраивают трассы для велосипедистов

Спортивно-туристический комплекс готовят для тренировок и соревнований спортсменов-экстремалов

Уже 11 августа в Южно-Сахалинске пройдут состязания по даунхиллу, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Идею о создании трасс для велосипедистов предложили на рабочей встрече врио губернатора Валерия Лимаренко с молодыми активистами, которая прошла 21 июня в городском парке культуры и отдыха имени Гагарина – велоспорт помог бы дать второе дыхание комплексу. Глава области предложение активистов одобрил и предложил уже в этом году провести соревнования, чтобы помочь реализовать проект быстрее.

– В первую очередь, велотрассы обустраиваются для сахалинцев. Развитие велоспорта добавит «Горному воздуху» популярности в летний сезон. Также есть планы проводить здесь всероссийские и международные соревнования с участием экстремалов с Дальнего Востока и из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, – сказал Валерий Лимаренко.

Подготовкой склонов горы Большевик сегодня занимается руководитель Сахалинского клуба экстремального велоспорта Игорь Балла вместе со своими единомышленниками. Накануне велотрассы осмотрел заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев.

– Областные власти, со своей стороны, готовы всячески поддерживать спортсменов. Важно, что есть люди, которые хотят развивать этот вид спорта, вкладывать свои силы и знания. Я уверен, что данное направление будет востребовано у сахалинцев и гостей области, – отметил Антон Зайцев.

К подготовке велотрасс подключился также руководитель команды ExtremeSakhalinи детской беговелошколы Иван Бутаков.

– Зимой мы проводим гонки на беговелах для самых маленьких спортсменов – от 2 до 5 лет. В этом году на «Горный воздух» приезжали участники из Владивостока. Ребята просили устроить состязания и в летний сезон. Поэтому 21 июля мы проведем соревнования «Беговелогорка». Я уверен, что они тоже понравятся спортсменам и болельщикам, – сказал Иван Бутаков. – Мне кажется, на «Горном воздухе» отлично бы смотрелся велопарк, но пока начнем с трасс. Постепенно все появится, тем более есть поддержка правительства.

Велотрасса, которая сейчас возводится на спортивно-туристическом комплексе, оборудована по всем правилам безопасности. Гонщики смогут развивать скорость 70-80 километров в час. Планируется обустроить два маршрута общей протяженностью 12 километров.

Уже в это воскресенье, 7 июля, любителей спорта приглашают на первую обучающую тренировку. Сбор всех желающих в 12:00 на входной группе «Горного воздуха». С собой необходимо иметь велосипед и защиту.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: спорт  Южно-Сахалинск  Горный воздух  туризм 


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