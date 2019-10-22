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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сахалинский стартап оценили на выставке высоких технологий в Якутии
Интеллектуальную систему видеонаблюдения для геомаркетинга представили на дальневосточном форуме «Умный город–комфортная среда для жизни», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Ко мне подошел полномочный представитель Президента РФ На Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он поддержал мою идею и сказал, что её можно задействовать в рамках «Безопасного города». Назвал разработку «интересной», – отметил автор идеи Евгений Соболев.
В основе проекта – камеры, компьютер и нейронная сеть, умеющая считать людей и перемещающуюся технику. Такая функция была бы полезна предпринимателям, которые хотят открыть торговую точку. С помощью программно-аппаратного комплекса можно предугадать, какая посещаемость будет у магазина. Технологией заинтересовались компании МТС и «Ростелеком».
Проект островитянина также будет показан на финальном этапе «Стартап Экспедиции». Он пройдет в Москве в середине декабря. Победитель получит путевку на международную конференцию Startup Village, которая пройдет в мае 2020 года. Кроме того, лучшие проекты получат финансирование – 2 миллиона рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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