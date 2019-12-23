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Четверг| 16 Января, 08:39 |
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На каникулах "Горный воздух" встретил в полтора раза больше посетителей, чем в прошлом году
За этот же период в 2019 году на «Горном воздухе» побывали 20323 человека, которые прошли 106172 раза.
Самым оживленным днем на горе стало 5 января – 4600 посетителей. Сегодня на «Горном воздухе» открыто 25 километров трасс, работают современные подъемники, прошлый зимний сезон комплекс встретил с новой входной группой, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Мы с мужем давно хотели научиться кататься на сноуборде. Еще в прошлом году на Сахалин собирались, но с отпуском не сложилось. В этом году на острове красота – снег, сопки, свежий воздух. Успели не только покататься, а еще и город посмотреть, к морю съездить, – поделилась Алина Баринова из Хабаровска.
Популярностью у сахалинцев и гостей островного региона на праздниках пользовались и другие площадки в Южно-Сахалинске. Туристы приезжали из разных уголков России и зарубежных стран – Японии, Республики Кореи, Канады, Польши, Нидерландов, Австралии.
Местом притяжения на каникулах стал парк Гагарина в областном центре. Около 40 снежных и ледяных фигур, крепость Древней Руси из снега, каток, горки, выставка «Хрустальный вернисаж» – все это привлекло несколько десятков тысяч человек только за первую неделю января.
Также популярностью среди взрослых и детей пользовались ледяные горки на площади Ленина, катки на стадионе «Космос», у «Дома торговли» и на других площадках. Активные выходные на коньках провели более 1,5 тысяч человек.
Аэротрубу посетили почти 2 тысячи человек, базу отдыха на аэродроме «Пушистом» – почти 1,5 тысячи. Здесь можно было поиграть в пейнтбол, поучаствовать в новогодних квестах и мастер-классах, экскурсионных турах на снегоходах.
Сахалинские туроператоры предлагали жителям и гостям региона интересные зимние развлечения. Около тысячи туристов покатались на собачьих упряжках и снегоходах, испытали удачу на рыбалке, совершили восхождения на горы Луга, Юнона, пик Смелый, побывали в походах на мысе Великан, грязевом вулкане.
В южно-сахалинских гостиницах наблюдался рост загрузки номерного фонда – в среднем на 15 процентов в праздничные дни.
Отметим, что губернатор Валерий Лимаренко называет туризм одной из ключевых отраслей экономики региона. В 2019 году острова посетили свыше 300 тысяч туристов из России и зарубежных стран. Более 60 тысяч из них отдали предпочтение лучшему на Дальнем Востоке горнолыжному курорту – «Горный воздух».
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