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20 Ноября 2019, 12:15 | Регион сегодня |

До конца ноября на Сахалин доставят телетрапы для нового аэровокзала

Так называемые "рукава" позволят пассажирам попадать в самолет прямо из здания аэропорта – без выхода на улицу и передвижения на автобусе

В старой воздушной гавани не было возможности использовать эту современную систему.

Прибытие телескопических трапов и эскалаторов в Корсаковский порт ожидается до 28 ноября.

На сегодняшний день фундаментальные работы по строительству аэровокзала полностью выполнены – собран металлокаркас трехэтажного здания, завершена кровля, установлены все инженерные сети, закрыт тепловой контур.

– Теперь мы имеем возможность отапливать здание и всю зиму выполнять работы по отделке внутренних помещений, заниматься воплощением дизайн-проекта и тонкой настройкой инженерных систем, – рассказал генеральный директор АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Никита Полонский.

На строительной площадке сейчас трудятся около 400 человек из двух десятков подрядных организаций, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

– Фасад на сегодняшний день закрыт на 87 процентов. В здании проводятся мероприятия по наладке инженерных систем, огнезащите. Уже в работе – восемь лифтов. В течение двух-трех недель мы полностью закроем контур на галерее с выходом к телетрапам. Основные работы по пусконаладке запланированы на май-июнь 2020-го, – сообщил руководитель проекта Константин Ольшин.

В ходе строительства аэровокзала первоначальный проект претерпел изменения. Такая необходимость возникла из-за новшеств в антитеррористическом законодательстве, а также из-за прогрессивных требований по обслуживанию пассажиров.

– Сахалинский терминал строится с оглядкой на самые передовые мировые технологии. Начиная от системы умного контроля с современными линиями досмотра пассажиров и багажа и заканчивая регистрацией и обслуживанием вылетающих и прилетающих, – пояснил главный инженер проекта Илья Алексеев.

Много внимания уделяется навигации, рациональному использованию внутреннего пространства. Будущие пассажиры не будут терять время в очередях при оформлении проездных документов, посадке в самолет и высадке из него, при получении багажа.

Площадь нового аэровокзала составляет 40 тысяч квадратных метров. Нынешняя воздушная гавань в пять раз меньше. И принять миллион пассажиров в год удается только благодаря отлаженной работе аэропортовых служб и авиакомпаний, которые идут навстречу, отодвигая свои рейсы. Пропускная способность нового аэровокзала увеличится в пять раз – до 5 миллионов человек в год.

– Новое здание аэровокзала – это, в первую очередь, комфорт для пассажиров и это масштабы, которые уже сейчас видны невооруженным взглядом, – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Николай Давыдов. – В перспективе, построив новую взлетно-посадочную полосу и имея такой аэровокзальный комплекс, Сахалинская область станет привлекать жителей не только соседних  дальневосточных регионов, но и всей России и зарубежных стран. На Сахалин будут организованы прямые перелеты из центральной части страны и новые международные рейсы. Работа в этом направлении активно ведется.

Напомним, старт строительству аэровокзала в Южно-Сахалинске был дан 23 октября 2017 года. Завершение всех работ запланировано на 1 декабря 2020 года.

Фото Сергея Красноухова

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Сахалин  телетрапы  аэровокзал 


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