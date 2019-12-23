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Сахалин подхватил инициативы Путина
Накануне в ходе пресс-конференции губернатор Валерий Лимаренко заявил о новых беспрецедентных мерах социальной поддержки сахалинцев и курильчан. В их числе – выплаты при рождении первенца, увеличение и продление регионального маткапитала, финансовая помощь малоимущим семьям с детьми. Ранее целый комплекс социальных инициатив в своем Послании Федеральному Собранию озвучил Президент страны Владимир Путин, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Сахалинская область вышла на качественно новый уровень поддержки жителей, который остальным регионам страны пока не под силам. Одно из главных нововведений – при рождении первенца на Сахалине и Курилах решено выплачивать всем семьям по 150 тысяч рублей. Ранее такую поддержку получали только женщины, которые стали мамами в возрасте от 19 до 25 лет.
– Мы убираем это ограничение. Финансовую помощь будем оказывать всем мамам, независимо от их возраста. Уверен, такая поддержка поможет семьям решить многие насущные проблемы, – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
К региональной выплате за первенца впервые с этого года добавилась и федеральная – 466 тысяч рублей. Обе инициативы стали для жительницы Анивы Анастасии Журавлевой решающим фактором при планировании ребенка.
– Мне 35 лет. О детях мечтала всегда, но боялась заводить из-за нерешенных жилищных проблем. Но с такой помощью от государства решилась – при рождении первенца получу целых 616 тысяч рублей. Смогу погасить ипотеку гораздо быстрее. Начала думать о том, чтобы завести второго ребенка, – отметила Анастасия Журавлева.
Еще одно нововведение – с этого года для семей с двумя детьми региональный материнский капитал увеличен до 250 тысяч рублей – ранее выплата составляла чуть более 200 тысяч. Мама двоих детей из областного центра Софья Булгакова намерена потратить деньги на ремонт жилья.
– Я считаю, что это очень значимая помощь. Мы недавно приобрели квартиру, и денег на ремонт осталось немного. А теперь можем себе позволить начать работы на кухне и в зале, – отметила жительница Южно-Сахалинска.
Напомним, что действие федеральной программы маткапитала продлили до 2026 года. Принято решение расширить действие региональной программы на такой же срок.
Кроме того, на Сахалине и Курилах семьям с детьми оказывается финансовая помощь на погашение ипотечного кредита. Она распространяется на займы от Сахалинского ипотечного агентства. Теперь эту практику решено распространить и на коммерческие банки. При появлении на свет первого ребенка сумма долга уменьшается на 500 тысяч рублей, второго – 1 миллион рублей, третьего и последующих – до 2 миллионов рублей. Воспользоваться мерой поддержки смогут семьи, которые живут на Сахалине и Курилах не менее 10 лет и которые отпраздновали рождение малыша после 1 января 2020 года.
Новые меры финансовой поддержки коснутся и малоимущих семей с детьми. С этого года по поручению Президента РФ Владимира Путина для малообеспеченных семей устанавливается новая ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Ее размер составляет половину прожиточного минимума. В среднем по России размер выплаты – 5,5 тысяч рублей, в Сахалинской области – более 8 тысяч (на третий квартал 2019 года прожиточный минимум на ребенка в островном регионе – 16 345 рублей). Ожидается, что новой мерой поддержки смогут воспользоваться более 5 тысяч островных семей.
– Если даже с учетом этой выплаты материальное положение семьи останется тяжелым, мы будем предоставлять меру поддержки в двойном размере, – сказал Валерий Лимаренко. – Сахалинцы и курильчане, которые воспитывают детей, не должны жить бедно.
Сегодня в островном регионе действует внушительный пакет из 200 социальных льгот. Особое внимание областные власти уделяют защите семей с детьми, людей старшего поколения.
Ранее малоимущие семьи на островах начали получать адресную продовольственную помощь. Это дополнительная мера помощи, которая предоставляется в виде набора продуктов питания 1 раз в квартал. А пенсионерам – участникам программы «Сахалинское долголетие» выдают специальные социальные карты, которые дают возможность получить скидку до 10 процентов в магазинах и аптеках. Обладателями таких карт к 2021 году станут около 200 тысяч жителей области. К проекту уже присоединились крупнейшие торговые точки острова. Одной из первых обладательниц социальной карты стала жительница Южно-Сахалинска Марина Марченко.
– Я не упускаю возможности посетить различные культурные мероприятия. А теперь узнала, что мне полагается еще и скидка в некоторых магазинах города. Для нас, пенсионеров, экономия выходит ощутимая, – поделилась Марина Марченко. – Сейчас в супермаркете рядом с домом купила яйца, молоко, муку на блины, еще закончились сыр и колбаса. Со скидкой вышло бы на 50 рублей дешевле.
В Сахалинской области применяются и другие методы по снижению стоимости продуктовой корзины. Расширяется сеть социальных магазинов, где торговая наценка не превышает 15 процентов. Развивается фирменная торговля продукцией местного производства, активно используется ярмарочный формат. Кроме того, в планах – пригласить на острова крупные сети с известными брендами. Таким образом, через социально ориентированные магазины будет реализовываться четверть продукции.
В островном регионе будет активизирована работа по социальному контракту. На пресс-конференции губернатор также сообщил, что минимальная выплата в этом году увеличится с 5 до 10 тысяч рублей. Максимально эта мера поддержки подразумевает до 20 тысяч рублей ежемесячно или 240 тысяч единовременно.
С помощью этих выплат людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, удается получить образование, открыть собственное дело или другим способом улучшить свое материальное положение.
Все эти меры поддержки призваны повысить уровень благосостояния сахалинцев и курильчан. На этот год стоит амбициозная задача – снизить уровень бедности в регионе до рекордных 3,5 процентов. Отметим, что за 2019 год материальное положение улучшили 25 тысяч жителей области. Уровень бедности сократился вдвое – 9,7 до 4,3 процента.
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