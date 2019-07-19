Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 27 Августа, 01:55 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65.97 р.
1 EUR 73.4 р.
100 JPY 62.34 р.
10 CNY 92.24 р.
Тема номера
Курс на диверсификацию: Как меняется горнодобывающая отрасль в ДФО
свежий номер
Дальневосточный капитал № 07, 2019

Регион сегодня
26.08 |
В Приморье заповедные акватории очищают от северокорейских шхун
26.08 |
175 млн рублей получили две компании от Дальневосточного фонда высоких технологий
26.08 |
Во Владивостоке представят шедевр художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли
26.08 |
Началась транспортировка атомного плавучего энергоблока в Певек
26.08 |
На Сахалине определили лучших товаропроизводителей
статьи раздела
Рынки
19 Июля 2019, 12:00
Топливо под жестким контролем Многоступенчатую систему контроля качества проходит топливо ННК на пути к конечному потребителю
статьи раздела
Рынки
19 Июля 2019, 11:45
Береги автомобиль! Где найти качественное топливо в регионе, и что делать, если заправился суррогатом?
статьи раздела
Часовой пояс
19 Июля 2019, 10:00
Лайнер Costa Venezia примет гостей ВЭФ Морской круизный лайнер люкс-класса Costa Venezia примет участников V Восточного экономического форума, который состоится 4-6 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-служба "Росконгресса"
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2019, 17:45
Тигриный след Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА Директор Сафари-парка о тиграх, эффективном управлении и нравственности в экономике
статьи раздела
Персона
18 Июля 2019, 17:30
Марина Шемилина: Скорее, я - аналитик Приморский омбудсмен по правам предпринимателей - о работе и счастье
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
26 Августа 2019, 10:00 | Регион сегодня |

На Сахалине определили лучших товаропроизводителей

Призеры конкурса получили право использовать знак "Сахалинское качество" при рекламе своей продукции, размещать его на упаковке и участвовать во всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России"

В островной столице завершился конкурс "Сахалинское качество-2019". Его заключительным этапом стала выставка товаров народного потребления, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Экспозиция развернулась в стенах торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл». Все желающие могли продегустировать здесь свежую продукцию местных производителей. На выбор – лучшие образцы островного пищепрома.

– Объемы продукции местного производства растут. В розничном товарообороте их продажа превысила 16,5%. Еще несколько лет назад этот показатель был вдвое ниже. Такой результат стал возможен благодаря финансовой поддержке, которую область оказывает предприятиям. Мы стимулируем производство продуктов для здорового полноценного питания. В этом году на эти цели по инициативе главы региона Валерий Лимаренко направим 155 миллионов рублей, – отметила министр торговли и продовольствия региона Инна Павленко.

Конкурс «Сахалинское качество» стартовал в июле и проходил в три этапа. Сначала проводилась контрольная закупка продуктов местного производства в островных торговых точках. Качество образцов оценивали эксперты дегустационных советов. В состав комиссий вошли сотрудники региональных министерства торговли и продовольствия, центров гигиены, эпидемиологии и сертификации, управления Роспотребнадзора.

– Чтобы оценка была беспристрастной, мы лишили каждый продукт узнаваемой упаковки и присвоили товарам цифровой код. Образцы оценивались по органолептическим свойствам: вкус, запах, консистенция, внешний вид. Эксперты, которые участвовали в дегустационных советах, прошли сенсорное обучение за пределами островного региона, – рассказала председатель дегустационного совета Татьяна Кутовая.

Экспертная комиссия оценила 92 образца мясомолочной, хлебобулочной и рыбной продукции от 49 предприятий из 14 районов области.

По итогам смотра-конкурса лучшим производителем нарезных батонов стал Корсаковский хлебокомбинат, а победителем в номинации «Хлеб формовой из муки пшеничной, 1 сорта» был признан Холмский хлебокомбинат.

– Я горжусь тем, что на нашем острове есть предприятия, которые могут порадовать нас вкусными и качественными товарами. Особенно мне нравятся булочки от Долинского хлебокомбината. Всей семьей едим их хлеб, – отметила посетитель выставки Оксана Пономаренко.

Любители сладкого могут быть уверены в зефире «Кондитерской лавки» – компания заняла первое место в соответствующей номинации.

В состязании за звание лучшего производителя полукопченой «Краковской» колбасы – пальма первенства у колбасного цеха «Сахалинский». Еще одну победу компания одержала в номинации «Колбаса вареная «Столовая, 1 сорт».

Победа в номинации «Крылья куриные варено-копченные» досталась индивидуальному предпринимателю Купцовой С.И.

Лучшим производителем пастеризованного молока стал предприниматель Савинков В.Н. В номинации «Сметана» не нашлось равных крестьянскому хозяйству «Мрия» и крестьянско-фермерскому хозяйству Зиминой Н.П. А образцовый кефир на Сахалине производят индивидуальные предприниматели Савинков В.Н., Грушка Е.Н. и Любинецкий А.В.

Самый качественный адыгейский сыр жюри нашло у совхоза «Южно-Сахалинский». Лидерство в производстве лососевой икры забрали компании «Курильский рыбак» и «Парсах». Консервы рыбные «Скумбрия дальневосточная холодного копчения» лучше остальных производит компания «Меридиан». А рыболовецкий колхоз имени Кирова, по мнению жюри, один из лидеров в изготовлении консервированных котлет из лососевых рыб, обжаренных в томатном соусе. Также в этой номинации победило «Янтарное». Компания стала лучшей и в производстве салата из морской капусты «Дальневосточный». А в номинации пресервы рыбные «Сельдь тихоокеанская филе ломтики в горчичном соусе» победил «Сахалинпищепром».

Борьба между предприятиями развернулась и за лучшее выставочное место конкурса. Здесь были представлены запеченный поросенок и гирлянды разнообразных колбасных изделий. В центре внимания посетителей оказалась   большая книга из сала, символизирующая историческую летопись предприятия «Сахалинский бекон» с 2002 года. А победителем в итоге признали экспозицию колбасного цеха «Сахалинский».

Призеры конкурса получили право использовать знак «Сахалинское качество» при рекламе своей продукции, размещать его на упаковке и участвовать во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».

Кроме того, в рамках выставки предприятия показали свои новые товары. Например, совхоз «Заречное» представил «Моцареллу», а молочный комбинат «Южно-Сахалинский» – коктейль «Кедровое молочко», сырок творожный с кедровым орехом и низколактозные молоко и сливки.

Отдельная программа была посвящена чествованию торта «Сахалин», который на острове производят уже 65 лет. Знаменитому кондитерскому изделию на выставке посвятили стихи и викторины.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Сахалин  выставка  Сахалинское качество-2019 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
19 Июля 2019, 12:57
БАМ: подарки к празднику В честь 45-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), который отмечался 7 июля, Дальневосточная железная дорога организовала специальный эстафетный поезд сообщением Хабаровск-1 - Тында - Хабаровск-1
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
19 Июля 2019, 09:00
"Катание на автомобиле? Глупое и бессмысленное занятие" С чего начинался "Зеленый угол"?
статьи раздела
Компании
18 Июля 2019, 15:45
"Газпром" прописался на острове Русском На острове Русском состоялось торжественное открытие Дальневосточного филиала ООО "Газпром 335"
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 12:00
Приморская стройка меняет правила Строительство на Дальнем Востоке остается дорогим удовольствием
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 11:15
Продавать правильно. И прибыльно В Приморье выращивают поставщиков товаров и услуг для крупных госкорпораций и резидентов ТОР
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика