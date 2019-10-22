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Северо-Восточный федеральный университет увеличит число студентов из Африки
Кроме того, 17 человек готовятся к поступлению в высшее учебное заведение на факультете дополнительного образования и профориентации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Сегодня завершает свою работу саммит «Россия – Африка», в котором одной из тем для обсуждения стало обучение студентов из Африки в России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что это действительно первая встреча такого масштаба, что свидетельствует о взаимном стремлении развивать контакты на всех направлениях, укреплять многоплановое партнёрство. Развитие отношений со странами африканского континента и их региональными организациями является одним из приоритетов российской внешней политики, подчеркнул Владимир Путин.
Почти две тысячи граждан африканских государств поступили в 2019 году в российские вузы. Наибольшее число студентов зачислено из Замбии, Анголы, Египта и Конго, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки. «По итогам прошедшей отборочной кампании в рамках квоты распределены в вузы 1920 кандидатов из 49 стран африканского континента. В 2018-2019 учебном году были зачислены 2066 кандидатов из 52 стран Африки», – сказали в пресс-службе.
Как сообщает управление международными связями СВФУ, в вузе обучаются студенты из Бурунди, Египта, Камеруна, Сомали, Зимбабве, Кот-д’Ивуара, Намибии и других стран. «Только по основным профессиональным образовательным программам в СВФУ учится 39 человек. В 2019 году на профессиональное образование поступили 30 человек, на факультет довузовского образования – 17. Особенно популярным направлением среди поступивших является медицина. В Мединституте СВФУ учатся 34 африканских студента. Для иностранных студентов созданы все условия для всестороннего развития», – прокомментировали в управлении.
Студент четвертого курса медицинского института Матьюс Чуши из Замбии в 2015 стал «первопроходцем» из Африки в СВФУ. «Поначалу было трудно, так как климат здесь был слишком холоден для меня. Я испытал настоящий шок и чуть не уехал обратно. Но люди здесь добрые, гостеприимные, и со временем я привык. Могу смело сказать, что Якутия стала для меня вторым домом», – отмечает он.
Матьюс Чуши хочет стать врачом-эпидемиологом. Студент занимается наукой. Молодой человек вместе с однокурсниками написали работу по микробиологическим характеристикам йогуртов, реализуемых в Якутске, приняли участие в ежегодной конференции «Аммосов-2019» и заняли 3 место. «Сейчас я готовлюсь к X Национальному Конгрессу с международным участием «Экология и здоровье человека на Севере». Я, конечно, не коренной северянин, но уже считаю себя таковым. Проблемы Севера стали для меня близки», – подчеркнул Матьюс Чуши.
Пресс-служба СВФУ им. М. К. Аммосова
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