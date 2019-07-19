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Среда| 28 Августа, 18:13 |
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Kinross приобретает Чульбаткан
Из общей суммы около $113 млн выплачены денежными средствами, и акциями Kinross – порядка $170 млн, сообщает РИА «Прайм» со ссылкой на Kinross.
По данным агентства, N-Mining также получит право на экономическое участие, эквивалентное 1,5% чистой прибыли металлургического передела (NSR), и отложенные платежи в отношении будущего прироста минеральных запасов. Kinross ожидает закрыть сделку в начале 2020 года.
«Чульбаткан – очень интересный, перспективный, относительно низкорисковый проект на стадии геологоразведки со значительным потенциалом по дальнейшему приросту минерально-сырьевой базы, – считает президент и главный исполнительный директор Kinross Пол РОЛЛИНСОН. – Это приобретение прекрасно гармонирует с активами Kinross, так как позволяет максимально эффективно использовать наш передовой опыт кучного выщелачивания в условиях холодного климата (в частности, с похожими параметрами производства «Кинросс» работает на руднике Форт Нокс на Аляске)».
В течение ближайших трех лет «Кинросс» планирует реализовать на месторождении комплексную программу геологоразведки, подготовить предварительное и основное ТЭО, по завершении которых начать строительство объекта в течение двух лет.
Досье «Дальневосточного капитала": Чульбаткан расположен в промышленно развитом районе имени Полины Осипенко Хабаровского края, приблизительно в 15 км к юго-западу от Удинска, села на берегу р. Амгунь, и имеет круглогодичную транспортную доступность. Региональный офис Кинросса в Магадане находится приблизительно на равном удалении от рудников Купол и Двойной, и проекта Чульбаткан. Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу действует до конца 2037 года.
В прошлом году ООО «Третья ГГК» (принадлежит N-Mining Ltd) отложила ввод в эксплуатацию ГОКа на месторождении Чульбаткан. По результатам геологоразведочных работ был сделан вывод о необходимости доработать проект и продолжить ГРР. В 2016 году «Третья ГГК» защитила запасы Чульбаткана – порядка 30 тонн золота – и планировала до конца года запустить ГОК (кучное выщелачивание) мощностью 1,5 млн тонн руды и добычей 1,5 тонны золота в год. Инвестиции компания оценивала в 2 млрд рублей.
Kinross Gold Corp. – канадская золотодобывающая компания с действующими предприятиями и проектами в России, США, Чили, Бразилии, Мавритании и Гане.
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