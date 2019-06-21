|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 18 Июля, 11:39 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Авиаполис "Янковский" утроит потенциал
Прежняя, доставшаяся Приморью еще с советских времен, мало отвечала растущим требованиям арендаторов по качеству складов, их местонахождению, уровню обслуживания и пр. Строительство новых складов, под потребности отдельных компаний и предприятий с начала 2000-х, конечно, велось, но долго не меняло ситуацию кардинально. При этом было понятно, что наступило время строить комплексы, способные обслуживать и региональные потребности, и потребности растущих экономических связей с другими странами. Строительство в крае международных автотранспортных коридоров, постоянный рост авиационных и морских грузоперевозок требовалось поддержать обновлением транспортно-логистической и складской инфраструктуры.
Появление «Авиаполиса Янковский» стало прорывным событием. Не случайно в его названии увековечена память о блестящей династии приморских предпринимателей - семье Янковских, внесшей особый вклад в развитие Приморья в самых разных сферах деятельности еще в царские времена.
Крупнейший на Дальнем Востоке частный промышленный парк, являющийся с 2016 года резидентом Свободного порта Владивосток, развивается в хорошей, с точки зрения логистики и работы с клиентами, точке. Он примыкает к дороге М40 «Уссури», и рядом проходит железная дорога. Он находится менее чем в пяти километрах от Артема и аэропорта «Владивосток». Недалеко порты - до Владивостока 40 километров, до Находки - 139. И именно здесь, в Приморье, был введен первый объект, построенный в льготном режиме СПВ.
С самого начала строительством авиаполиса занимается Инвестиционно-девелоперская компания «DNS Девелопмент», являющаяся отдельным подразделением группы компаний «DNS», основанная в 2012 году под осуществление ряда проектов. Она же на сегодня является и управляющей компанией для ряда уже построенных объектов. За короткое время компания, реализуя проект этого комплекса, заняла лидирующие позиции на рынке складской недвижимости Дальнего Востока.
Первый склад класса «B+» площадью 19,2 тысячи кв. метров был введен в апреле 2015 года, второй - этого же класса, площадью 7,5 тыс кв. метров - в сентябре, а во 2-м квартале 2016 года появился третий - класса «А», площадью 28,5 тысяч кв. метров. Статус резидента СПВ позволил значительно ускорить реализацию проекта.
Как отмечает маркетолог компании «DNS Девелопмент» Екатерина САМОЙЛОВА, сегодня «Авиаполис Янковский» - это около 104,7 тыс. кв. метров складских и производственных площадей примерно поровну классов «А» и «В+». Средняя вакансия по складам не превышает 5%, а в целом по комплексу - 3%. При этом заметен постоянно растущий спрос на качественные складские, а в последнее время - и на производственные площади.
На сегодня «Авиаполис Янковский» представляет собой современный производственно-логистический комплекс (ПЛК) с собственной управляющей компанией, которая снимает с арендаторов все заботы по обслуживанию помещений и территории, позволяя им сосредоточиться исключительно на своем бизнесе. Постоянно здесь работает более 400 человек, обслуживая свыше 90 грузовых и 300 легковых автомобилей в день. Среди арендаторов - различные компании международного уровня, крупнейшие федеральные и региональные розничные сети, локальные производственные и торговые фирмы.
По мере возможности авиаполис позволяет закрывать все потребности рынка. А под их закономерный рост ведется новое строительство.
- В качестве ответа на постоянно растущую потребность рынка в высококачественных складах класса «А» с рабочей высотой 12 и более метров компанией принято решение о продолжении развития комплекса и строительстве нового склада площадью более 52 тысяч квадратных метров, - отмечает Екатерина Самойлова. - Это будет самый большой склад на территории Приморья, а может быть и Дальнего Востока. Ориентировочный срок его ввода - 4 квартал 2020 года. Одновременно мы развиваем и инфраструктуру ПЛК. На данный момент уже построена и находится в стадии наполнения арендаторами коммерческая зона комплекса, где разместятся кафе, магазин и автосервис.
Еще порядка 150 тысяч кв. метров полезных площадей в перспективе должно дать строительство объектов, которые сегодня проходят этап проектирования. В планах развития авиаполиса - к 2025 году создать на его территории порядка 13 тысяч рабочих мест. Эти планы опираются на запросы заинтересованных в развитии ПЛК арендаторов. На первом этапе строительство комплекса осуществлялось на территории 41,6 га, затем выросло в два раза, а теперь, в перспективе, затронет 180 га.
Строительство складских и производственных помещений в авиаполисе сейчас ведется с использованием технологии Built-To-Suit, позволяющей быстро и качественно возводить складские помещения под конкретных клиентов и их потребности. Это им более всего и интересно. Все новые помещения оснащаются современным складским и производственным оборудованием и позволяют осуществлять не только хранение товаров в определенных условиях, но и производить сборку конечной продукции, доводку ее до требований розницы.
Так, весной прошлого года резидент СПВ компания ООО «Джей ТИ» ввела в авиаполисе фабрику по выпуску весового и пакетированного индийского чая, ввозимого к нам из Индии и продаваемого под известными торговыми марками «Голд Бонд», «Король Джунглей», «Уссурийский Тигр», «Золотая Виктория», «Олд Инглэнд», «Индус» и «Синий Алмаз». Объемы этой производимой теперь здесь продукции достаточны, чтобы удовлетворять в ней спрос не только всего Дальнего Востока, но и поставлять ее вплоть до Урала и в несколько соседних с РФ государств. Кроме того, чаеразвесочное производство создало в Артеме до 100 новых рабочих мест. И этот проект компанией был осуществлен всего за год, что было бы немыслимо, если бы не помещения, созданные под нее в авиаполисе.
Складские и производственные помещения здесь создаются под требования того бизнеса, который заходит на его территорию, и оказываются оптимальными для его деятельности. Участки под проект инвестора предоставляются уже с полным инженерным обеспечением.
В «DNS Development» отмечают, что проекты, осуществляемые по технологии Built-To-Suit, помимо времени позволяют бизнесу экономить и 30-40% денежных средств по сравнению с вариантами аренды или покупки коммерческой недвижимости. При этом все вопросы строительства и контроля решаются девелопером, а все расходы - минимизируются. В дальнейшем у компании, для которой построены помещения, «не болит голова» уже и в связи с вопросами их эксплуатации. В авиаполисе ею централизовано занимается инженерная служба управляющей компании. Решение возникающих проблем оптимально по расходам и срокам исполнения. Всем объектам обеспечены устойчивые электро- и водоснабжение, у каждого склада есть автономные тепло, канализация, оптоволоконная связь «Билайн» и радиорелейная - «МТС», видеонаблюдение.
Руководитель «DNS Development» Александр ГОЛУТВИН говорил, что проект развития «Авиаполиса Янковский» остается одним из наиболее привлекательных в регионе для инвесторов, и им интересуются представители Китая, Кореи, Японии, Германии и ряда других стран.
Сегодня, при желании, даже во Владивостоке можно найти предложения по аренде складских или производственных помещений по ставке 100-250 рублей за 1 кв. метр в месяц, а в «Авиаполисе Янковский» 1 кв. метр класса «В+» предлагается по 370 рублей. Тем не менее, некоторые даже якорные арендаторы из краевой столицы и Уссурийска предпочли перебраться в новый комплекс, посчитав, что для них это выгодно. Опять же, на рынке аренды складских помещений в самом Артеме основное предложение тоже исходит от этого крупного регионального игрока на рынке аренды нежилой недвижимости.
В будущем авиаполис, конечно, не сможет сохранить свою монополию на услуги складов высокого класса в Приморье. По соседству, в Надеждинском районе, в рамках ТОР в ближайшие годы предполагается осущест- вить еще два подобных крупных проекта. Вероятно, будут и другие. Однако у тех, кто был первым, всегда остается особая возможность оставаться в лидерах.
Виктор КУДИНОВ
- Артем будет производить пенокерамику
- Продавать правильно. И прибыльно
- Центр притяжения экспорта
- Скромные успехи опережающего развития
- Приморье готовится строить краболовы
- Приморье выдает "на-гора"
- Авиаполис "Янковский" утроит потенциал
- Птицеводство на руинах
- Аквакультура выходит из тени
- Программа льготного лизинга поддержит МСП
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.