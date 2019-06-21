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18 Июля 2019, 10:00 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Приморье выдает "на-гора"

Угольные компании запускают новые проекты

После периода застоя в угледобывающей отрасли Приморья, изначально ориентированной на местный рынок, наметилась тенденция не только к увеличению объемов добычи, но и к разработке проектов с расчетом на экспорт «черного золота».

В Приморье выявлено около 100 угольных месторождений, главным образом - на юге. Основные месторождения угля - Бикинское, Павловское, Шкотовское и Артемовское (буроугольные), Партизанское и Раздольненское (каменноугольные). Сегодня практически весь добытый в крае уголь сжигается на местных электростанциях и котельных, котлы которых запроектированы именно под местные марки. С недавнего времени небольшие поставки каменного угля производятся в Южную Корею.

«Приморскуголь»

Главным игроком на рынке традиционно считается «Приморскуголь», доля которого в краевом объеме поставок угля приближается к 50%. За прошедший год на котельные Приморского края было отгружено более 1 млн тонн угля, в том числе в адрес КГУП «Примтеплоэнерго» - 600 тыс. тонн.

Досье «Дальневосточного капитала": ООО «Приморскуголь» (входит во Владивостокский филиал АО «СУЭК») разрабатывает Павловское буроугольное месторождение. В состав ООО входят разрезоуправление «Новошахтинское» и шахтоуправление «Восточное». Учредителем ООО «Приморскуголь» является АО «СУЭК».

Сегодня добыча черного золота в ООО «Приморскуголь» ведется только открытым способом - на Павловском буроугольном и Липовецком каменноугольном месторождениях. Добыча угля в 2018 году составила 3,6 млн тонн, что на 0,8% выше показателей 2017 года.

28 ноября 2017 года компания ввела в эксплуатацию в Приморье новый угольный разрез «Некковый» проектной мощностью 500 тыс. тонн каменного угля в год. Лицензионный участок площадью 5,67 кв. км расположен на территории Михайловского и Октябрьского районов Приморского края, в 40 км к северо-западу от Уссурийска. Запасы оцениваются по категории С1 в 791 тыс. тонн, С2 - 3 млн 338 тыс. тонн, прогнозные ресурсы Р1 - 2,94 млн тонн.

Китайский интерес

ООО «Cучан-Уголь» планирует инвестировать в создание угледобывающего кластера более 22 млрд рублей. Проект будет реализован с участием китайского капитала в рамках режима Свободный порт Владивосток, резидентом которого компания стала во время работы Восточного экономического форума в сентябре 2017 года.

ООО «Сучан-Уголь» зарегистрировано во Владивостоке в марте 2017 года с уставным капиталом 730 тыс. рублей. Основной вид деятельности - добыча и обогащение угля и антрацита. Учредителями компании выступают два физлица, в том числе, гендиректору Евгению Тесленко принадлежит 45% капитала.

В декабре прошлого года «Cучан-Уголь» подписал меморандум о сотрудничестве при создании в Приморье инновационного промышленного кластера с китайской компанией «Оборудование для угольных шахт «Интерстандарт» (провинция Хэйлунцзян).

В рамках кластера в г. Партизанске будет модернизирована шахта «Центральная» и построена шахта «Тигровая».

По соглашению, китайский инвестор проведет комп- лексную проверку и оценку инвестиционной привлекательности проекта. По результатам исследования будет определен объем вложений с китайской стороны в восстановление и строительство шахт, возобновление добычи коксующегося угля.

«Через три года мы сможем приступить к добыче угля на шахте «Центральная», через 5-7 лет - начать добычу на шахте «Тигровая», - сказал гендиректор ООО «Сучан-Уголь» Евгений ТЕСЛЕНКО.

Совокупная мощность двух шахт по добыче оценивается в 2 млн тонн угля в год.

«Последние 10 лет мы работаем на российском рынке, поставляем различное оборудование для добычи угля и руды. При этом наша компания впервые собирается инвестировать в российский проект. В дальнейшем мы намерены расширять области сотрудничества с российскими коллегами», - пояснил гендиректор китайского ООО ЧЖУАН Енун.

Шахта «Центральная» ранее входила в состав «Приморскугля». В 1998 году шахта в рамках программы реструктуризации угольной отрасли Приморья была передана администрации Партизанска в муниципальную собственность. Запасы коксующегося угля категории С1 оцениваются в 8 млн тонн, С2 - около 7 млн тонн.

Еще один проект с участием китайских инвесторов реализуется в Надеждинском районе. Ввод первой очереди освоения угольного разреза месторождения Адамсовское состоялся еще в мае 2015 года. Проект «Строительство угольного разреза и горно-обогатительного комбината с целью разработки Адамсовского угольного месторождения в Приморском крае» реализуется с участием ООО «Хуафэн» (создано с участием китайского капитала) и ООО «Рубикон».

Интерес китайцев объясним - уголь Адамсовского месторождения подходит для использования в сталелитейной промышленности. Однако ранее добыча угля не велась из-за недостаточной технологической оснащенности.

«Сейчас в Китае есть технологии по переработке и добыче угля, которые потребуются при разработке Адамсовского месторождения. Калорийность местного угля высокая, но в нем содержится много серы. Чтобы получить конечный продукт, необходимо будет построить фабрику по переработке, и здесь технологии наших партнеров окажутся очень кстати», - пояснял представитель российской стороны Виталий БИБИКОВ.

Реализация проекта предполагается в три очереди: на первом этапе объем производства угля составляет до 3 млн тонн в год, а к 2026 году достигнет максимума - 10 млн тонн. Сообщалось, что общий объем инвестиций в проект составит $450 млн. При этом $270 млн заплатят китайские инвесторы (из них $90 млн в первые пять лет) и $180 млн - российская сторона. Увы, но на данном этапе говорить о таких вложениях смешно - проект пробуксовывает.

 


 

Энергетики на самообеспечении

Крупнейшими потребителями приморского угля являются электростанции АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «Русгидро»). При этом большую часть потребностей станций в угле покрывает сама ДГК через свою дочернюю угледобывающую компанию АО «Лучегорский угольный разрез» (ЛУР), при этом запросы работающей на природном газе Владивостокской ТЭЦ-2 в угле крайне незначительны.

Производственная мощность АО «Лучегорский угольный разрез» составляет 5 млн тонн угля в год. Основным и почти единственным потребителем добываемого на Лучегорских разрезах угля Бикинского буроугольного месторождения является Приморская ГРЭС, котлы которой запроектированы именно под эти угли.

Бикинское месторождение расположено на севере Приморского края, в бассейне реки Бикин, в долине реки Контровод. АО «ЛУР» ведет разработку месторождения двумя угольными разрезами, в состав которых входят пять эксплуатационных участков: «Восточный», «Западный», № 3, «Северо-Западный» и участок «Центральный». Общие промышленные запасы угля по двум разрезам составляют 472 млн тонн.

В настоящее время работы на Лучегорских разрезах осуществляются одновременно на нескольких горных участках, каждый из которых отрабатывает пласты определенной группы. «ЛУР» также делает ставку на разработку неосвоенных участков угольного разреза «Лучегорский-2».

ТЭЦ на подходе

Добавить приморским шахтерам работы сможет Артемовская ТЭЦ-2, призванная заместить выбывающие мощности действующей Артемовской ТЭЦ.

Отметим, что Артемовская ТЭЦ-2 может стать одним из объектов российской энергетики, построенных в рамках программы модернизации объектов электрогенерации по договорам долгосрочной поставки мощности (ДПМ). Программа ДПМ-2 пришла на смену пилотной программе ДПМ, завершившей работу в 2017 году. Программа предполагает возврат инвестиций в строительство и модернизацию энергомощнос- тей с гарантированной доходностью.

Досье «Дальневосточного капитала": Установленная мощность Артемовской ТЭЦ-2 должна составить не менее 455 МВт электрической и 450 Гкал.ч тепловой энергии, что даст прирост по сравнению с мощностью действующей станции на 55 МВт по электричеству и 150 Гкал.ч по теплу. Основным видом топлива Артемовской ТЭЦ-2 проектными решениями определен бурый уголь Павловского месторождения Приморского края. На данный момент проект предусматривает запуск станции в 2024-2025 годах. Работы ведутся в рамках разработанной ПАО «РусГидро» долгосрочной программы замещения выбывающих мощностей и развития энергосистем Дальнего Востока. Точные сроки и стоимость строительства будут определены по результатам разработки и экспертизы проектной документации.

Александр САЛКОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2019 год.  
 

Теги: Приморье  уголь 


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