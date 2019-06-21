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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 18 Июля, 12:17 |
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Центр притяжения экспорта
Рост экономики через развитие экспорта декларируется как одна из задач «разворота на Восток». Евгений Никифоров, руководитель Центра поддержки предпринимательства Приморского края рассказывает журналу «Дальневосточный капитал» о том, как она реализуется с помощью инструментов данной организации.
- Евгений, с тех пор как Центр развития экспорта Приморского края вошел в структуру регионального Центра поддержки предпринимательства, что изменилось в его работе?
- Эта работа расширилась и обрела более полный, реальный смысл для конкретных экспортеров. К каждому из них мы подходим индивидуально и очень ответственно, потому что уровень экспортной зрелости, понимания себя на международном рынке с точки зрения готовности продукта у предпринимателей разный.
То есть, мы начинаем с вопроса: нужно ли им вообще выходить на экспортный рынок, имеют ли они продукт как таковой, и, если - да, намечаем шаги для продвижения товара на экспорт. Тех же, кто имеет готовый продукт, торгующийся в России, мы готовим и сразу продвигаем на международные рынки.
- С каким вопросом к вам чаще всего обращаются предприниматели?
- Как правило, - как продать свой товар иностранному партнеру, здесь и сейчас. Мы тратим очень много времени на то, чтобы объяснить, что продать именно в данный момент не получится. Что это, в лучшем случае, будет разовая сделка посреднику приграничной территории, которая на этом и закончится. А в худшем - завершится подделкой продукции, воровством торговой марки за рубежом, и ее последующим производством за границей. Довольно часто иностранцы для образца закупают товар, а российские производители об этом узнают, только выйдя на международную выставку или увидев ролик в Youtube со своим подделанным продуктом.
- Что бы вы рекомендовали производителям, собирающимся со своим продуктом выйти на зарубежный рынок?
- Сначала разобраться, какой рынок для этой цели более всего подходит. Если это Китай, то насколько знаком данный продукт на рынке Поднебесной? Насколько он понятен потенциальным покупателям по вкусовым качествам? Разобраться с сертификацией упаковки, с требованиями по ввозу и вывозу. Просчитать логистику, потому что есть ограничения, есть квоты на разные продукты. Выяснить, в какой ценовой категории находится этот продукт, есть ли конкуренты? Узнать, как вообще экспортный рынок работает, как должна быть выстроена в нем система дистрибьюции и продаж? Как работать с торговыми сетями, и какова стоимость этой работы? Нужно ли, и как, выходить на онлайн-площадки со своей продукцией?
- Даже в плане сбора информации - это очень большая работа…
- Действительно, она стоит больших временных и финансовых затрат. Центр поддержки экспорта Приморского края как раз и является инструментом, который их снижает на порядок, так как первое, с чем мы помогаем, - с получением информации.
Мы также проводим обучение по экспортному направлению. Например, совместно с российским экспортным центром в течение года в муниципалитетах Приморского края наш центр будет проводить семинары на темы: базовый вводный курс по экспорту; онлайн-торговля; экспортный документооборот, и прочее. Эти курсы проводятся бесплатно для всех желающих предпринимателей Приморского края.
Тем, кто уже имеет собственный продукт, и кому понятны основные инструменты экспорта, мы предлагаем участие в зарубежных выставках, бизнес-миссиях. Также помогаем в продвижении продукта через онлайн витрину Приморского края на Alibaba.com. Только за первый квартал 2019 года у нас порядка 40 тысяч просмотров, более 300 обращений из более чем 12 стран. Мы также ведем предварительные переговоры между участниками витрины и потенциальными покупателями на разных языках, если нужно, за свой счет отправляем образцы продукции за рубеж.
Активно работаем с партнерами - с 2011 года российский экспортный центр запустил три своих партнерских программы экспортной акселерации: на базе Сбербанка, на базе Сколково и на базе международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers.
- В 2019 году ваш центр также запустил уникальный проект - «Экспортный акселератор». Могли бы вы рассказать о нем подробнее?
- Из региональных центров поддержки экспорта мы единственные запустили узконаправленную на Китай обучающую программу. В ней мы говорим о том, чем китайский менталитет и специфика ведения бизнеса отличаются от российского. О том, какие российские продукты на китайском рынке востребованы и в каких регионах, какие требования и ограничения существуют по продукту, как работают госорганы и службы Китая, как работать с оптовыми покупателями и сетями, как построить свою сеть продаж, и многое другое!
Для обучения в рамках акселератора наш центр пригласил во Владивосток международных специалистов из четырех стран: России, США, Франции и Китая. Первую группу слушателей из 15 компаний в течение полугода мы полностью ознакомили с Китаем: от специфики ведения бизнеса и переговоров до практических занятий со специалистами на тему: как торговаться с китайцами. Логистика, таможня, специальные требования взаимодействия с властными структурами. Все, вплоть до сертификации упаковки, перевода этикетки и адаптации под вкусовые предпочтения четырех основных регионов Китая, входит в этот образовательный продукт.
В ноябре мы планируем наших первых выпускников представить широкой аудитории в Китае, а с осени 2019 года - пригласить во Владивосток производителей из других субъектов РФ участвовать в этой программе.
- Для компаний из других регионов участие в этой программе проходит на коммерческой основе. Насколько это будет интересно для них?
- Оценочная стоимость этой программы - порядка 300 тысяч рублей, большую часть из затрат для приморских производителей мы берем на себя, а стоимость участия для одной компании составит около 50 тысяч рублей за полгода глубокой подготовки.
Думаю, для других регионов это будет еще более интересно, тем более, проводится она на условиях софинансирования со стороны Минэкономразвития - центры поддержки экспорта есть также в других регионах! Они так же возьмут на себя большую часть расходов. Да и с точки зрения оценочной стоимости услуг специалистов такого высокого уровня, где только четыре профессора из разных стран читают лекции, где есть представители китайской таможни, контролирующих органов, а также действующие чиновники страны, в которой государственные органы очень большую роль играют, - это очень недорого.
- Какие отзывы вы получает от тех, кто работает в направлении экспорта с вашим центром?
- Одно то, что мы бесплатно регистрируем марку за рубежом, а национальная регистрация на одну позицию в классе, в среднем, стоит около полутора тысяч долларов, говорит о наших возможностях. А их у нас намного больше!
Поэтому общий фон - абсолютно положительный. Это реально адресная работа с каждым, начиная с построения дорожной карты и заканчивая созданием чек-листа. И, конечно же, она приносит свои плоды, вплоть до того, что недавно две компании из Хабаровска объявили о своем намерении, что планируют зарегистрироваться во Владивостоке, чтобы работать с нашим центром и пользоваться поддержкой в продвижении на рынки АТР.
Диана Белая
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