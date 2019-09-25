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22 Октября 2019, 14:51 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Дальневосточный гектар: на бумаге проще

Со времени вступления в силу закона о дальневосточном гектаре десятки граждан со всей страны получили свой участок в пользование в регионах Дальневосточного федерального округа

С самого начала было понятно, что наиболее популярным регионом у претендентов на землю стал Приморский край. Именно на этот регион шел постоянный поток заявок на участие в госпрограмме, опережая показатели других дальневосточных территорий. И, как результат, сегодня уже более 15 тыс. человек оформили гектар в Приморье, еще около 2 тысяч договоров сформированы и направлены заявителям.

Время первых деклараций

По информации краевого департамента земельных и имущественных отношений, самым результативным с начала действия программы стал прошлый год, когда было выдано более 6 тысяч земельных участков. И это закономерно, поскольку к этому времени сложился тот порядок работы при выдаче гектара, которого еще не существовало в начале. Ведь первоначальный вариант закона требовал многочисленных уточнений, а сама практика предоставления участка - совершенствования правил выдачи земли. Многие вопросы, возникавшие и решавшиеся на ходу, сегодня уже не вызывают проблем, что, собственно, и отразилось на результатах последнего года.

Стоит отметить, что территории наибольшего спроса все годы остаются неизменными - заявители предпочитают при выборе участка чаще других районов южную часть края (Хасанский, Шкотовский, Надеждинский, Партизанский районы). Как и ожидалось, помимо приморцев обладателями дальневосточных гектаров стали, по официальным данным, жители еще 80 регионов России. Но доля этих регионов в общих цифрах довольно скромная. По большому счету, какого-то заметного притока новых поселенцев в наш край не произошло за эти годы. В то же время, именно с жителями края были заключены тысячи договоров. По официальным данным, на местных жителей приходится 87% договоров на землю. Практика показала, что главным итогом реализации этого закона за три с половиной года стала возможность бесплатного и более легкого по процедуре получения земли, прежде всего, для местного населения.

Этим летом подошел срок для первых отчетов о том, как земля, полученная по программе «Дальневосточный гектар», осваивается. Как известно, пилотным районом на первоначальном этапе реализации этого закона был Ханкайский район. Именно из этих мест и пошли первые отчеты.

Как пояснили в администрации района, большинство деклараций были поданы владельцами личных подсобных хозяйств, которые получали землю под выращивание овощей и содержание домашних сельскохозяйственных животных, а также строительство пасек. Кроме сельского хозяйства, в этом районе, расположенном у озера Ханка с его красивыми местами отдыха, часть отчетов «гектарщиков» касалась рекреационной деятельности. И конечно, в районе есть те, кто строит на полученном гектаре новое жилье.

Поддержка мимо «гектарщиков»

В краевом департаменте земельных и имущественных отношений отмечают, что 42% «гектарщиков» заявили о планах использовать полученную землю под индивидуальное жилищное строительство. Этот самый популярный вид использования земли позволяет жителям края улучшить жилищные условия, построив дом вдали от шумных городов. Один из самых известных и необычных примеров такого строительства - проект купольного дома, который уже несколько лет сооружает Владимир СТОЛЯРОВ в Надеждинском районе. До подачи декларации ему осталась всего пара месяцев. И ему явно есть, что показать на своих гектарах. Но, по его словам, он так и не смог воспользоваться ни одной из предложенных мер поддержки, не получается у него и материнский капитал использовать на строительство этого дома. «Мы не подходим ни под один критерий для получения господдержки», - ответил он на вопрос «Дальневосточного капитала».

В то же время, по официальной информации, в Приморье участникам программы «Дальневосточный гектар» предлагается около 20 мер поддержки, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства. С начала реализации программы мерами государственной поддержки воспользовались около 1,9 тысячи получателей гектаров на сумму около 580 млн рублей. И даже более, специально для «гектарщиков» местными органами власти разрабатываются дополнительные меры.

Например, не так давно были приняты поправки в закон об использовании лесов, которые позволят получателю гектара заготавливать 200 кубов древесины для строительства дома на своем участке. Подобная мера действовала и раньше. В соответствии с этим же законом каждый житель края один раз в 25 лет может бесплатно получить 100 кубов. Теперь же депутаты удвоили этот объем специально для получателей дальневосточного гектара. Правда, проблема с этой мерой поддержки, как говорят «гектарщики», - вовсе не в количестве кубов. Реальной поддержкой для них было бы решение о том, «как эти кубы выпилить, вывезти, распилить и на место доставить, если «гектарщик» не обладает техникой и работниками». При отсутствии возможности вывезти эту древесину из леса теряет смысл и сама мера.

Еще одна мера поддержки строителей собственного дома на дальневосточном гектаре была анонсирована президентом страны на Восточном экономическом форуме. Молодым семьям в ближайшее время будет доступна льготная ипотека под 2% годовых специально для этих целей. Но и в этом случае ограничения в возрасте не позволят всем планирующим строить жилье по этой программе воспользоваться льготой.

Производство продуктов питания, выращивание, прежде всего, овощей и картофеля, их переработка, хранение, создание небольших животноводческих ферм - второй по популярности вид деятельности. Его выбрали 26% получателей дальневосточного гектара в Приморье. Некоторые действующие фермеры и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью, включили свои дальневосточные гектары в общую площадь своих полей. На эти гектары они автоматически стали получать ту поддержку от государства, которая предусмотрена программой развития сельского хозяйства. Очевидно, это та категория «гектарщиков», которой легче других удалось стать получателем субсидий на освоение своих новых участков.

Но кроме привычного сельского хозяйства в Приморском крае на полученных гектарах возникают и уникальные производства. В Надеждинском районе крестьянско-фермерским хозяйством Дмитрия ИВАНОВА строится новый виноградник, где планируется выращивание таежного амурского винограда. Именно он послужит основным сырьем для производства приморского вина. Помимо самого виноградарства предприниматели, получившие под этот проект землю, планируют использовать туристический и рекреационный потенциал места. На участке расположится небольшая гостиница, а также семейный ресторан.

Этот проект является семейным бизнесом, специально для его реализации и было создано это КФХ. По словам Дмитрия Иванова, это позволило им воспользоваться одним из видов поддержки - за выкорчевку деревьев на участке они получили субсидию. Но в то же время, став фермером, он был обязан платить все необходимые в этом случае налоги. Да и гранты начинающим фермерам для его вновь созданного хозяйства на деле остаются недоступными, поскольку он, как городской житель, не попадает под условия программы по предоставлению грантов.

Инфраструктура за свой счет

Помимо этих двух основных видов использования дальневосточного гектара специалисты отмечают интерес его получателей к туристической и рекреационной деятельности. В общем, в крае планируют создать туристические объекты, построить турбазы, отели 13% получателей земли по программе. Еще 8% участников программы выразили желание использовать землю в коммерческих целях - открыть магазины, кафе, объекты придорожного сервиса.

В Шкотовском районе на полученных гектарах реализуется проект тематического парка «Лесная школа ВЕРОНИКА». По словам организатора проекта Натальи БУГАЕЦ, строительство близится к решающей фазе - на участке уже построен временный дом для проживания и строится здание Лесной школы. В перспективе на территории планируется создать поселение «Лесное» на 50 дворов. В планах - проводить экскурсии на пасеку, организовать «сон на пчелах», а также организовывать событийный туризм. «Главное, чтобы было электричество и готова дорога», - говорит Наталья.

Один из ключевых вопросов для всех подобных проектов на дальневосточных гектарах - подключение к инфраструктуре. По словам «гектарщиков», в основном они строят дороги за собственный счет. Помощи в этом государство им не оказывает. Сложности возникают у них и с подключением к электричеству.

Андрей БАРСУКОВ строит турбазу «Край трех границ» в Хасанском районе. Часть комплекса уже готова, и сейчас идет работа по согласованию обустройства подъездных путей и подключению коммуникаций. «Дом пока подключен лишь к солнечным панелям и генератору. Для полноценной работы и завершения строительства этого мало - нужны центральные сети. Но мне уже в течение года энергоснабжающие организации отказывают в подключении. Сейчас подаю новые заявления», - говорит Андрей Барсуков.

Фото автора.

Диана Белая

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.
 

Теги: дальневосточный гектар 


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