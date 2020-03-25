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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Летний отдых в режиме брони
Стремительно развивался гостиничный и ресторанный бизнес, а рядом – множество сопутствующих гостеприимству сервисов.
И именно эта сфера бизнеса одной из первых ощутила на себе сокрушительный удар пандемии – в одночасье из-за опасности распространения вируса были прерваны все внешние и внутренние туристические направления. Опустели гостиницы, рестораны переориентировались на работу «на вынос». Те, кто не смог перестроиться, продолжают нести колоссальные убытки и, соответственно, рассчитывают, что государство, региональная власть подставят плечо поддержки.
А главное – с нетерпением ждут момента, когда власть разрешит полноценно работать. Пока же – статистика по заболеваниям стабильно плохая, ограничения в Приморье продлены до конца июня.
Напомним, первый этап снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, начался в регионе 26 мая 2020 года. Но на туристическую отрасль послабления не распространяются. С середины марта у представителей тур бизнеса доходы не просто сократились, а полностью отсутствуют.
Предприниматели из турсферы могут рассчитывать на все те меры поддержки, которые сформулированы на федеральном и региональном уровне. Помимо этого, особая – возможность для гостиниц и других мест размещения. Центр «Мой бизнес» берет на себя обязательную сертификацию, которая необходима с этого года и будет действовать в течение трех лет.
Как выживает туристический бизнес – журналу «Дальневосточный капитал» рассказали эксперты.
Капкан заграницы
– Границу с КНР в Приморье закрыли первой в России – 24 января. С тех пор туристическая деятельность остановлена. Сегодня мы получили поддержку от государства 12130 руб. на сотрудника. Также, нам даны отсрочки по налогам и аренде. Работники все это время были в отпуске. Ну вот и все, ждем разрешения на начало работ. Конечно, сейчас мы не имеем права продавать путевки. Некоторые турфирмы «попали» на компенсацию в связи с невылетами туристов. На них массово подают в суд, но деньги вернуть нет возможности. По каким причинам – объяснять, надеюсь, не нужно, – рассказывает директор ООО «Аякс тур» Ольга КОРОТЯ.
– Деятельность круизных маршрутов прекращена минимум до конца июля, – продолжает разговор о проблемах отрасли генеральный директор туристической компании «Терратур» Анна ГАНЖА. – Большинство круизных компаний заявило, что останавливают свой флот до конца августа. Мы занимаемся тем, что переформатируем круизные продукты, планируя запустить их в мае следующего года. Те люди, которые не смогли попасть в свой круиз по причине карантина, могут в рамках уплаченной суммы следующей весной выбрать другой маршрут. Хотя большинство наших коллег рассчитывают, что уже к новому 2021 году все круизы будут активно продаваться. Ведь напасть в виде коронавируса – не первая кризисная ситуация, которую мы можем вспомнить за последние 15 лет. А пока речь идет о том, чтобы удержаться на плаву, сохранить своих сотрудников, выжить в этот сложный период и дотянуть до того времени, когда нам дадут возможность работать. В Приморье сегодня разрешили только пешеходные экскурсии для групп до пяти человек. Для тур бизнеса это – капля в море.
Генеральный директор АО «Приморское агентство авиационных компаний» (ТМ «БИЛЕТУР») Наталья СОЛОДОВНИКОВА сообщила, что на сегодняшний день компания продолжает активную работу с Агентством по туризму Приморского края, предоставляя информацию в Ростуризм об издержках приморских турфирм, связанных с кредитными обязательствами перед банками, с невозможностью выплат зарплат сотрудникам и так далее, чтобы специалисты профильных ведомств в свою очередь смогли сформировать объективную картину того, как повлияла эта ситуация на отрасль в целом.
Из-за введенного режима самоизоляции пока нет полноценного спроса и на внутренний туризм. Владельцы турбаз активно готовятся к летнему сезону, дают рекламу о бронировании мест отдыха, но о возможностях заселения и предоплате говорят максимально завуалированно. Предприниматели констатируют, что брать сейчас авансы за размещение людей – самоубийство.
В ожидании «погоды у моря»
По словам главы региона Олега КОЖЕМЯКО, запрет на деятельность баз отдыха может быть снят в случае улучшения эпидемиологической обстановки. Согласно плану Роспотребнадзора, туристические базы смогут открыться только на третьем этапе выхода из режима карантина.
На сегодняшний день в Приморском крае насчитывается более 1200 туристических баз, а также около 150 детских лагерей и санаториев. Подготовка турбаз к летнему сезону идет полным ходом, при этом предприниматели не могут четко прогнозировать развитие событий и вполне осознают инвестиционные риски. Ведь, по оценкам участников рынка, в базу отдыха инвестируется в среднем от 5 до 30 млн рублей.
Все понимают, что когда «подует благоприятный ветер», и будет официально разрешено принимать гостей, открыться нужно будет незамедлительно, и желательно к этому времени иметь потенциальных клиентов, готовых сразу прибыть на место отдыха. Тем более, что из-за особенностей климата края отдых на приморских базах население планирует, как правило, в бархатный сезон – с июля по сентябрь. Возможно поэтому на сегодняшнее время только на одном известном интернет-портале региона уже ежедневно размещается более 100 объявлений об услугах отдыха на туристических базах.
Управляющая апартаментами «Семь бухт» (с. Витязь) Ирина ПОПЕНКО:
– Туристический сезон, если говорить о летнем отдыхе, очень короткий, буквально с июля по сентябрь. Если деятельность будет разрешена в ближайшее время, то работа пройдет в обычном, сезонном формате. Но если запрет на деятельность будет продлен – большое количество предпринимателей окажутся на грани банкротства.
– На сегодняшний день у меня предварительно есть только три заказа на август. Да и то не понятно, что будет через месяц. При этом, мы, конечно, готовимся к приезду гостей, проводим косметический и капитальный ремонт. За новые брони предоплату не берем, – рассказывает собственница домиков в п. Безверхово («Отдых у Нестеровны»).
Интеграция в «Витязь»
Очевидно, что сегодняшний акцент – на внутренний туризм, об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя агентства по туризму Приморского края Владимир ЩУР. И на этой волне можно многое сделать для укрепления позиций самой отрасли. Чтобы привлечь в регион гостей со всей страны, необходимо, прежде всего, удешевить логистику. Эта идея обсуждается в разных вариантах – от субсидирования перевозок для молодежи до 35 лет из других регионов до введения налогового вычета за поездки на Дальний Восток. Эта идея принадлежит Минвостокразвития.
«Сюда входят расходы на авиаперелет и турпакет, включая проживание. Эта история хороша и тем, что не придется заранее предусматривать в бюджете каких-то субсидий, грантов. Есть аналоги применения таких вычетов на обучение или лечение»,- комментирует идею министр Александр КОЗЛОВ.
Помимо этого Приморье нуждается в серьезных инфраструктурных проектах в туристической отрасли, типа Байкальской тропы, к примеру, чтобы новый поток гостей не наносил урона экологии побережья.
В июне инициативная группа представила губернатору Приморского края проект развития и обустройства инфраструктуры туристического кластера. Речь идет о строительстве большой экологической тропы вокруг горы «Туманной», протяженностью около 20 км, с твердым покрытием. Хорошей составляющей проекта может стать знакомство туристов с работой марикультурного хозяйства «Эффективная Энергия», которое предложено интегрировать в туристическую сферу. Тем более, морепродукты, которые производятся на морском огороде, могут стать дополнительной гастрономической фишкой.
«Хочу отметить, что проекты, запланированные в районе села Витязь, дают хорошие шансы для развития туризма на данной территории, – комментирует управляющая апартаментами «Семь бухт» (с. Витязь) Ирина Попенко.
При том, что земельных участков здесь в свободном доступе нет, Витязь всегда считался «лакомым куском» для бизнеса. В дальнейшем мы прогнозируем большую градацию в части платежеспособности клиентов, что сделает здесь любые направления по турбизнесу рентабельными».
В целом, предприниматели надеются, что после снятия ограничений поток туристов, уставших от самоизоляции и не имеющих возможности уехать за границу, компенсирует ожидания собственников баз отдыха.
«Любой кризис – понятие относительное. Безусловно, история с коронавирусом подорвала экономику региона, опустошила кошельки населения. Но есть такие статьи расходов, на которые люди откладывают заранее – необходимые продукты питания, сезонная одежда и летний отдых. Особенно, когда речь идет о полугодовой вынужденной самоизоляции», – уверена Ирина Попенко.
Анна МАЦОВСКАЯ.
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2020 год.
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