Летний отдых в режиме брони

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 26 Июня, 13:16 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 69.47 р.
1 EUR 78.06 р.
100 JPY 64.8 р.
10 CNY 98.14 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 04, 2020

Регион сегодня
26.06 |
COVID-19 в цифрах: В Приморье заболело еще 85 человек и будут открыты 85 летних кафе
26.06 |
Порты: экологическая повестка дня
26.06 |
Полезная связь
25.06 |
В Приморье оппозиционер решил стать скандальным видеоблогером
25.06 |
Лесная отрасль Хабаровского края ушла в штопор
статьи раздела
Персона
25 Марта 2020, 09:00
Борис Ступницкий, глава Союза "Торгово-промышленная палата Приморья": Мы – другие Руководитель Союза "Торгово-промышленная палата Приморья" – о том, чего не хватает ТОРам, почему семья не является тылом, и о том, когда начинается завтра, в эксклюзивном интервью журналу "Дальневосточный капитал"
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 10:15
Двухпроцентный барьер Первые итоги дальневосточной ипотеки под 2% показали, что она требует серьезной коррекции - около половины заявителей получают отказы
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:30
Владивосток на шахматной короне Впервые в мировой истории на шахматную корону попали главные символы Владивостока - амурский тигр, Токаревский маяк, Золотой мост, триумфальная арка цесаревича Николая и памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
25 Декабря 2019, 11:00
"Сила Сибири" перепала и Дальнему Востоку Открытие газопровода стало событием, которое смело можно отнести не только к сфере экономики, но и геополитики
статьи раздела
Компании
23 Декабря 2019, 10:00
Крабы зацепились за стапель В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Проект ДК
26 Июня 2020, 08:40 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Летний отдых в режиме брони

В прошлом году Приморский край посетили более 941 тысячи зарубежных гостей и свыше 4 млн соотечественников из других регионов. Отрасль год от года набирала темпы, росла, добавляя свой вклад в экономику региона, пополняя налогами бюджет, создавая рабочие места, способствуя развитию предпринимательской инициативы.

Стремительно развивался гостиничный и ресторанный бизнес, а рядом – множество сопутствующих гостеприимству сервисов.

И именно эта сфера бизнеса одной из первых ощутила на себе сокрушительный удар пандемии – в одночасье из-за опасности распространения вируса были прерваны все внешние и внутренние туристические направления. Опустели гостиницы, рестораны переориентировались на работу «на вынос». Те, кто не смог перестроиться, продолжают нести колоссальные убытки и, соответственно, рассчитывают, что государство, региональная власть подставят плечо поддержки.

А главное – с нетерпением ждут момента, когда власть разрешит полноценно работать. Пока же – статистика по заболеваниям стабильно плохая, ограничения в Приморье продлены до конца июня.

Напомним, первый этап снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, начался в регионе 26 мая 2020 года. Но на туристическую отрасль послабления не распространяются. С середины марта у представителей тур бизнеса доходы не просто сократились, а полностью отсутствуют.

Предприниматели из турсферы могут рассчитывать на все те меры поддержки, которые сформулированы на федеральном и региональном уровне. Помимо этого, особая – возможность для гостиниц и других мест размещения. Центр «Мой бизнес» берет на себя обязательную сертификацию, которая необходима с этого года и будет действовать в течение трех лет.

Как выживает туристический бизнес – журналу «Дальневосточный капитал» рассказали эксперты.

Капкан заграницы

– Границу с КНР в Приморье закрыли первой в России – 24 января. С тех пор туристическая деятельность остановлена. Сегодня мы получили поддержку от государства 12130 руб. на сотрудника. Также, нам даны отсрочки по налогам и аренде. Работники все это время были в отпуске. Ну вот и все, ждем разрешения на начало работ. Конечно, сейчас мы не имеем права продавать путевки. Некоторые турфирмы «попали» на компенсацию в связи с невылетами туристов. На них массово подают в суд, но деньги вернуть нет возможности. По каким причинам – объяснять, надеюсь, не нужно, – рассказывает директор ООО «Аякс тур» Ольга КОРОТЯ.

– Деятельность круизных маршрутов прекращена минимум до конца июля, – продолжает разговор о проблемах отрасли генеральный директор туристической компании «Терратур» Анна ГАНЖА. – Большинство круизных компаний заявило, что останавливают свой флот до конца августа. Мы занимаемся тем, что переформатируем круизные продукты, планируя запустить их в мае следующего года. Те люди, которые не смогли попасть в свой круиз по причине карантина, могут в рамках уплаченной суммы следующей весной выбрать другой маршрут. Хотя большинство наших коллег рассчитывают, что уже к новому 2021 году все круизы будут активно продаваться. Ведь напасть в виде коронавируса – не первая кризисная ситуация, которую мы можем вспомнить за последние 15 лет. А пока речь идет о том, чтобы удержаться на плаву, сохранить своих сотрудников, выжить в этот сложный период и дотянуть до того времени, когда нам дадут возможность работать. В Приморье сегодня разрешили только пешеходные экскурсии для групп до пяти человек. Для тур бизнеса это – капля в море.

Генеральный директор АО «Приморское агентство авиационных компаний» (ТМ «БИЛЕТУР») Наталья СОЛОДОВНИКОВА сообщила, что на сегодняшний день компания продолжает активную работу с Агентством по туризму Приморского края, предоставляя информацию в Ростуризм об издержках приморских турфирм, связанных с кредитными обязательствами перед банками, с невозможностью выплат зарплат сотрудникам и так далее, чтобы специалисты профильных ведомств в свою очередь смогли сформировать объективную картину того, как повлияла эта ситуация на отрасль в целом.

Из-за введенного режима самоизоляции пока нет полноценного спроса и на внутренний туризм. Владельцы турбаз активно готовятся к летнему сезону, дают рекламу о бронировании мест отдыха, но о возможностях заселения и предоплате говорят максимально завуалированно. Предприниматели констатируют, что брать сейчас авансы за размещение людей – самоубийство.

В ожидании «погоды у моря»

По словам главы региона Олега КОЖЕМЯКО, запрет на деятельность баз отдыха может быть снят в случае улучшения эпидемиологической обстановки. Согласно плану Роспотребнадзора, туристические базы смогут открыться только на третьем этапе выхода из режима карантина.

На сегодняшний день в Приморском крае насчитывается более 1200 туристических баз, а также около 150 детских лагерей и санаториев. Подготовка турбаз к летнему сезону идет полным ходом, при этом предприниматели не могут четко прогнозировать развитие событий и вполне осознают инвестиционные риски. Ведь, по оценкам участников рынка, в базу отдыха инвестируется в среднем от 5 до 30 млн рублей.

Все понимают, что когда «подует благоприятный ветер», и будет официально разрешено принимать гостей, открыться нужно будет незамедлительно, и желательно к этому времени иметь потенциальных клиентов, готовых сразу прибыть на место отдыха. Тем более, что из-за особенностей климата края отдых на приморских базах население планирует, как правило, в бархатный сезон – с июля по сентябрь. Возможно поэтому на сегодняшнее время только на одном известном интернет-портале региона уже ежедневно размещается более 100 объявлений об услугах отдыха на туристических базах.

Управляющая апартаментами «Семь бухт» (с. Витязь) Ирина ПОПЕНКО:

– Туристический сезон, если говорить о летнем отдыхе, очень короткий, буквально с июля по сентябрь. Если деятельность будет разрешена в ближайшее время, то работа пройдет в обычном, сезонном формате. Но если запрет на деятельность будет продлен – большое количество предпринимателей окажутся на грани банкротства.

– На сегодняшний день у меня предварительно есть только три заказа на август. Да и то не понятно, что будет через месяц. При этом, мы, конечно, готовимся к приезду гостей, проводим косметический и капитальный ремонт. За новые брони предоплату не берем, – рассказывает собственница домиков в п. Безверхово («Отдых у Нестеровны»).

Интеграция в «Витязь»

Очевидно, что сегодняшний акцент – на внутренний туризм, об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя агентства по туризму Приморского края Владимир ЩУР. И на этой волне можно многое сделать для укрепления позиций самой отрасли. Чтобы привлечь в регион гостей со всей страны, необходимо, прежде всего, удешевить логистику. Эта идея обсуждается в разных вариантах – от субсидирования перевозок для молодежи до 35 лет из других регионов до введения налогового вычета за поездки на Дальний Восток. Эта идея принадлежит Минвостокразвития.

«Сюда входят расходы на авиаперелет и турпакет, включая проживание. Эта история хороша и тем, что не придется заранее предусматривать в бюджете каких-то субсидий, грантов. Есть аналоги применения таких вычетов на обучение или лечение»,- комментирует идею министр Александр КОЗЛОВ.

Помимо этого Приморье нуждается в серьезных инфраструктурных проектах в туристической отрасли, типа Байкальской тропы, к примеру, чтобы новый поток гостей не наносил урона экологии побережья.

В июне инициативная группа представила губернатору Приморского края проект развития и обустройства инфраструктуры туристического кластера. Речь идет о строительстве большой экологической тропы вокруг горы «Туманной», протяженностью около 20 км, с твердым покрытием. Хорошей составляющей проекта может стать знакомство туристов с работой марикультурного хозяйства «Эффективная Энергия», которое предложено интегрировать в туристическую сферу. Тем более, морепродукты, которые производятся на морском огороде, могут стать дополнительной гастрономической фишкой.

«Хочу отметить, что проекты, запланированные в районе села Витязь, дают хорошие шансы для развития туризма на данной территории, – комментирует управляющая апартаментами «Семь бухт» (с. Витязь) Ирина Попенко.

При том, что земельных участков здесь в свободном доступе нет, Витязь всегда считался «лакомым куском» для бизнеса. В дальнейшем мы прогнозируем большую градацию в части платежеспособности клиентов, что сделает здесь любые направления по турбизнесу рентабельными».

В целом, предприниматели надеются, что после снятия ограничений поток туристов, уставших от самоизоляции и не имеющих возможности уехать за границу, компенсирует ожидания собственников баз отдыха.

«Любой кризис – понятие относительное. Безусловно, история с коронавирусом подорвала экономику региона, опустошила кошельки населения. Но есть такие статьи расходов, на которые люди откладывают заранее – необходимые продукты питания, сезонная одежда и летний отдых. Особенно, когда речь идет о полугодовой вынужденной самоизоляции», – уверена Ирина Попенко.  

Анна МАЦОВСКАЯ.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2020 год.

 

Теги: ресторанный бизнес  инвестиции  туризм 


Loading...







Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Персона
23 Марта 2020, 13:20
В чем сила Гила Петерсила Секреты результативной коммуникации от гуру нетворкинга
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:00
Научные фантазии магаданских биологов В Институте биологических проблем Севера (ИБПС) в Магадане группа ученых-энтузиастов выступила с идеей создать Национальный парк в малоизученных районах южных отрогов хребта Черского, где расположены озера Дарпир, Малык, Момонтай, река Омулевка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 08:45
Подари Владивостоку взгляд Уникальная история сложилась во Владивостоке - каждый его житель и гость может стать участником проекта-подарка, посмотрев на город через объектив своего фотоаппарата
статьи раздела
Персона
25 Декабря 2019, 09:00
Высший пилотаж АНИКа Александр Николаев, владелец компании АНИК, одной из старейших автошкол Приморского края, - о пользе честности в бизнесе, головного мозга в вождении, оптимизма в мировоззрении и других очевидных вещах с неожиданного ракурса
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 19:08
Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью Деятельность компании "Порт Восточные ворота - Приморский завод" приостановлена по иску Находкинского транспортного прокурора
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика