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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 27 Июня, 01:37 |
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Предпринимателям помогут перейти границу
Этим предпринимателям, выводящим свои товары и услуги несырьевого характера к потребителям других стран, сегодня особое внимание правительства Приморского края.
В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году Приморье должно вдвое увеличить объем несырьевого экспорта – с $2 млрд до 3,9 млрд. Задача амбициозная, но достижимая, если сохранить те тенденции по наращиванию экспорта товаров и услуг, которые складывались в крае в последние годы.
В нынешних условиях, когда экспортеры из-за пандемии коронавируса оказались в числе наиболее пострадавших субъектов предпринимательства, Российский экспортный центр и центр «Мой бизнес» в Приморском крае приняли оперативные меры. Нужны были антикризисные меры поддержки, получить которые субъекты малого и среднего предпринимательства могли, обратившись на «горячую линию». Как поступать, если при исполнении договоров возникли форс-мажорные обстоятельства, как проводить таможенные операции в условиях распространения коронавируса? Своевременный совет и юридическая поддержка в сложившихся обстоятельствах особенно ценны. Как важна и оперативная работа по взаимодействию с надзорными органами – Федеральной таможенной службой, Россельхознадзором, организовал которую центр «Мой бизнес». Свои колл-центры открыли Торгово-промышленная палата и Дальневосточное таможенное управление.
Оперативно приморским участникам ВЭД были предоставлены и финансовые инструменты. Министерство экономического развития региона совместно с Приморской микрокредитной компанией разработало микрозайм для участников ВЭД. По нему можно получить до 5 млн рублей по льготной ставке 1,5% годовых. Как сообщили в Приморской микрокредитной компании, средства можно направить на оплату действующих договоров на поставку товаров, работ и услуг, а также покрыть оплату коммунальных платежей, аренды помещения и выплату текущей заработной платы сотрудникам.
«Мы откликаемся на проблемы бизнеса. В сложившейся ситуации важно дать возможность предпринимателям сохранить свое дело и снизить издержки. Мы предлагаем займы по фиксированной ставке в 1,5% в первый год. До 300 000 рублей можно получить без залога на срок до 1 года. Кроме того, по льготным условиям можно рефинансировать действующие кредитные договоры и договоры лизинга», – прокомментировала директор Приморской микрокредитной компании Елена КАРИОНОВА.
В разгар пандемии центр «Мой бизнес» запустил новую меру поддержки для всех предпринимателей края – возможность создать свой магазин на крупнейшей международной электронной торговой площадке Aliexpress.ru.
«Мы видим запрос на данную меру поддержки от всех предпринимателей, не только пострадавших от пандемии. Наша услуга подразумевает загрузку 20 товаров, то что выше – уже за счет предпринимателя. Также специалисты прорабатывают дизайн главной страницы магазина», – рассказала Виктория ПЕТРОВА, директор Центра поддержки предпринимательства (подразделение центра «Мой бизнес»).
Сегодняшнее предложение безвозмездной помощи предпринимателям стало продолжением уже сложившейся практики. Дело в том, что Центр поддержки экспорта, подразделение центра «Мой бизнес», уже на протяжении нескольких лет помогает экспортерам размещаться на общей электронной витрине Приморского края на Alibaba.com на английском языке. На ней размещены товары более 100 приморских производителей. В месяц специалисты обрабатывают более 3 тысяч запросов из разных уголков мира. По запросу центр также направляет образцы продукции.
Помимо китайской Alibaba, которой принадлежат торговые площадки Aliexpress, Taobao, приморские предприниматели могут рассчитывать на размещение на крупнейшей европейской площадке e-commerce – DTAD, международной Ebay, объединяющей почти 180 миллионов покупателей со всего мира, SAP Ariba, IndustryStock – ведущего интернет-портала в секторе B2B для машиностроения, промышленной продукции, желающих заключить деловые сделки, производителей, дистрибьютеров и представителей услуг
Важна система
Центр поддержки экспорта создан в 2013 году по распоряжению губернатора Приморского края и призван оказывать поддержку в вопросах обеспечения доступа приморских компаний на рынки зарубежных стран, снятия существующих барьеров и продвижения продукции и услуг приморских предпринимателей. Комплекс возможностей, которые открывает Центр поддержки экспорта, широк – от консультирования с привлечением профильных экспертов в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) до организации встреч и переговоров с потенциальными партнерами, получения сертификата и регистрации торговой марки, до создания сайта или презентации и перевода их на несколько языков.
Как осуществить таможенное оформление, организовать логистику поставок, какие налоги придется платить в другой стране, как сертифицировать продукцию – в этих вопросах самостоятельно разобраться непросто. Да и нет у предпринимателей такого ресурса, чтобы, выходя на зарубежные рынки, полностью изучить всю их «поднаготную», провести маркетинг. А уж продвижение – и вообще отдельная дорогостоящая история. Участвуя при поддержке Центра вместе с другими приморцами в зарубежных выставках, предприниматель не только существенно экономит на издержках, но может рассчитывать и на предметное общение с потенциальными зарубежными партнерами. Для многих экспортеров эффективным инструментом продвижения стало размещение на «Электронной витрине Центра поддержки экспорта Приморского края». Многие услуги Центра осуществляются на условиях софинансирования, где большую часть расходов берет на себя бюджет.
В прошлом году Приморский край стал первым регионом России, где центр «Мой бизнес» запустил акселерационную программу для предпринимателей «Энергия экспорта». Программа нацелена на глубокое погружение в особенности бизнеса конкретной страны, в данном случае это был ближайший сосед – Китай. Приморские предприниматели учились представлять свою продукцию на этом рынке с помощью опытных наставников.
– Помимо знаний и практических инструментов, мы предоставили участникам акселератора «Энергия экспорта» комплексную государственную поддержку в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»: бесплатно или на условиях софинансирования помогли им перевести упаковку, сайты, рекламные материалы на китайский язык, разместили информацию об их продукции в электронной витрине Приморского края на торговой площадке Alibaba.com, помогли сертифицировать продукцию по международным стандартам, участвовали в подготовке грамотных экспортных контрактов и других документов и, наконец, организовали их участие в бизнес-форуме в Харбине, – рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений НИКИФОРОВ.
Важные уроки получили приморские предприниматели на форуме экспортеров «Экспортный потенциал Приморья», который организовал центр «Мой бизнес» совместно с правительством края. «Подобные форумы созданы именно для того, чтобы учиться, обмениваться опытом, говорить о своих идеях и вырабатывать стратегию развития. Нужно, чтобы услуги наших предпринимателей становились более качественными и профессиональными», – комментирует врио вице-губернатора Константин ШЕСТАКОВ.
По заслугам
В этом году уже во второй раз центр «Мой бизнес» при поддержке правительства Приморского края провел конкурс «Экспортер года». В нем расширилось количество номинаций, а сам приморский конкурс стал региональным этапом всероссийской Премии, которую организует Российский экспортный центр (РЭЦ). Участие в «Экспортере года» – это признание деятельности экспортера на государственном уровне. Его победители могут бесплатно позиционировать продукцию в средствах массовой информации, а в качестве призов от организаторов конкурса – компенсация на покупку авиабилетов для участия в международной выставке, обучение деловому английскому от именитых тренеров и повышение других профессиональных навыков.
«Победители конкурса получат мощную маркетинговую поддержку – мы всегда рассказываем про предпринимателей и их истории успеха», – говорит генеральный директор центра «Мой бизнес» в Приморском крае Евгений Никифоров.
«Для компаний, которые приняли участие в этом конкурсе, будет открыт выход на окружной этап всероссийский Премии, итоги которого подведут в сентябре. В прошлом году это было сделано в рамках Восточного экономического форума. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на международном экспортном форуме «Сделано в России», – поясняет руководитель дальневосточного территориального управления АО «Российский экспортный центр» Роман ГЛУШАК.
Так что – удачи приморским экспортерам на новом этапе конкурса – всероссийском. А главное – в самом бизнесе, чтобы они могли с успехом справиться с нынешней кризисной ситуацией в экономике.
Лариса Жиронкина
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