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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 18:14 |
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Инвесторы с серьезными намерениями
Уже несколько лет в Приморском крае действуют специальные экономические режимы Свободного порта и территорий опережающего развития. Однако далеко не все предприятия, желающие стать резидентами СПВ или ТОР, готовы пойти на создание нового юрлица или другие шаги, требующие серьезной перестройки в работе компании. С другой стороны, статус резидентов нередко получают компании с коллективом из нескольких человек, не имеющие серьезных финансовых ресурсов.
На начало 2019 года в Приморье действовали 23 краевые и федеральные программы, по которым предприятия могли получить финансовую или имущественную поддержку. На поддержку предпринимательской активности направлена и государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы. Но наиболее популярными среди инвесторов являются режимы ТОР и Свободного порта, предусматривающие возможность упрощенного получения земельного участка под свой инвестпроект, который – в случае с территориями опережающего развития – также оснащается инфраструктурой за счет государства.
На бумаге много – по факту мало
На протяжении нескольких лет количество резидентов ТОР и СПВ стабильно росло, однако крупные проекты, запущенные в рамках новых режимов и оказавшие значительное влияние на экономику и социальную сферу приморских муниципалитетов, можно пересчитать по пальцам. Именно поэтому власти Приморья решили изменить подход к предоставлению мер поддержки.
В начале 2019 года губернатор края Олег КОЖЕМЯКО на одной из встреч с бизнес-сообществом региона подчеркнул, что преференции должны получать только инвесторы с серьезными намерениями – те, кто готов создавать рабочие места и вкладывать деньги в экономику Приморья. Позже, в апреле, глава региона озвучил Инвестиционное послание, рассказав об изменениях, которые должны произойти в экономике Приморья в течение ближайших пяти лет, и обозначив новые принципы взаимоотношений власти и бизнеса.
По словам Олега Кожемяко, руководство края готово всецело поддерживать проекты, которые принесут быструю отдачу в виде новых рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет. Но помогать власти Приморья намерены только тем инвесторам, которые соответствуют двум ключевым требованиям – это наличие проработанного бизнес-плана и средств для его реализации. Как подчеркнул губернатор, за каждым резидентом Свободного порта Владивосток или территорий опережающего развития должны стоять реальные инвестиции – просто так раздавать преференции и земельные участки никому не будут. Проект, претендующий на статус приоритетного, должен быть не только коммерчески интересным, но и вносить вклад в социально-экономическое развитие конкретного населенного пункта и края в целом.
- Приморский край сам по себе имеет большую привлекательность – мы видим это по количеству резидентов Свободного порта и территорий опережающего развития. Но необходимо, чтобы на всех уровнях власти инвесторам оказывалось содействие. Это налоги и рабочие места, которые нужны Приморскому краю, – подчеркнул Олег Кожемяко. – У нас нет задачи «для галочки» регистрировать резидентов. Наша задача – это новые рабочие места от серьезных инвесторов!
Сможешь? Докажи!
Конкретный набор преференций для наиболее проработанных и перспективных инвестпроектов, а также порядок их отбора, были прописаны в краевом законодательстве в мае 2019 года. Тогда депутаты Законодательного Собрания Приморского края внесли изменения в региональные законы о государственной поддержке инвестиционной деятельности и регулировании земельных отношений. Прописанный в этих документах статус «приоритетного инвестиционного проекта» позволит бизнесу рассчитывать на особую административную поддержку: в ускоренном режиме получать государственные услуги (например, разрешение на строительство), а также рассчитывать на предоставление земельных участков без проведения торгов.
- 64% от инвестиций локализованы на территориях ТОР и СПВ. Если проекты, реализуемые на этих территориях, имеют преференции, то большая часть действующих предприятий вынуждены осуществлять свои инвестиционные программы, в том числе по расширению производства, без какой-либо имущественной поддержки, – отметила и. о. директора краевого департамента экономики и развития предпринимательства Наталья НАБОЙЧЕНКО в ходе обсуждения документа с парламентариями.
Вместе с тем, инвестпроекты, претендующие на статус приоритетных, должны отвечать определенным критериям социальной, экономической и бюджетной эффективности, а также пройти соответствующий отбор. В зависимости от того, в каком из муниципальных образований будет реализован проект, планируется установить минимальный порог по общему объему инвестиций, количеству рабочих мест и среднему уровню заработной платы сотрудников. Кроме этого, предприятие должно работать в приоритетных отраслях экономики региона: сельском хозяйстве, рыбопромышленном комплексе, судостроении, в сфере транспорта и логистики или газонефтехимии.
Утверждение методики оценки эффективности инвестиционных проектов и порядка их отбора отнесено к полномочиям администрации Приморского края. Участие в разработке критериев, в соответствии с которыми будет присваиваться статус приоритетного инвестиционного проекта, принимали представители предпринимательского сообщества, общественных объединений и органов власти, вошедшие в состав специально созданной для этого рабочей группы. Ряд проектов, которые могут получить статус приоритетных, уже был рассмотрен на заседаниях Инвестиционного совета с участием губернатора Приморья и руководителей структур краевой администрации.
Добавим, что статус приоритетного может быть присвоен как проектам, запланированным к реализации, так и уже действующим на территории края. Как уже говорилось выше, для этого они должны отвечать определенным критериям социальной, экономической и бюджетной эффективности, а также пройти отбор и быть включенными в соответствующий реестр.
Досье «Дальневосточного капитала": Претендовать на особый статус приоритетного инвестпроекта Приморского края (а значит, и на получение имущественной поддержки) смогут проекты, которые реализуются в сфере транспорта и логистики, рыбохозяйственном, лесопромышленном и агропромышленном комплексах, горно-металлургической и горно-химической отраслях, газонефтехимии, машиностроении, а также туризме, то есть в тех секторах экономики, которые в Стратегии социально-экономического развития Приморья до 2030 года отнесены к ключевым. Кроме того, в число критериев для отбора приоритетных инвестпроектов планируется включить требования по количеству создаваемых рабочих мест, среднему уровню заработной платы сотрудников и доле собственных средств компании-инвестора в общем объеме капиталовложений.
Землю дадут вне очереди
Главное преимущество статуса приоритетного инвестпроекта – в том, что он позволит субъектам инвестиционной деятельности, которые реализуют важные для экономики и социальной сферы края проекты, воспользоваться приоритетным правом на получение земельных участков, находящихся в краевой или муниципальной собственности. Таким инвесторам земля будет передаваться в аренду без проведения конкурсных процедур.
По мнению председателя комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Сергея ИЩЕНКО, нововведения будут способствовать улучшению инвестиционного климата и повышению деловой активности в Приморье, а также стимулировать социально-экономическое развитие края. Депутат отметил, что поправки позволят оказать поддержку тем предпринимателям, которые сегодня не подпадают под действие льготных режимов, существующих в рамках Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития, но при этом инвестируют средства в приоритетные для края отрасли экономики, значимые социальные и инфраструктурные проекты.
- Законопроект, безусловно, полезный. Он поможет снять одну из самых острых проблем, стоящих сегодня перед предпринимателями, – земельную. Ведь сейчас для того, чтобы оформить участок под бизнес, особенно под крупный проект, уходит очень много времени, порой до года. Теперь срок получения земли под социально и экономически эффективные проекты будет сокращен. Кроме того, упрощенный порядок оформления земельных участков поможет привлечению дополнительных инвестиций в те муниципальные образования края, которые не вошли в Свободный порт Владивосток или территории опережающего развития, – отметил Сергей Ищенко.
Фото автора.
Александр САЛКОВ
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