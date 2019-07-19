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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 18:15 |
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Портам расширяют специализацию
Участники рынка отмечают, что основным сдерживающим фактором новых проектов были и остаются вопросы подбора и закрепления за инвестором земельных участков, а также экологическая тема. «Та земля, которая предлагается властями, вынужденными поддерживать депрессивные территории, инвесторам не интересна. Бизнес хочет экономить на создании транспортной и энергетической инфраструктуры, поэтому привязывает свои проекты к уже развитым портовым кластерам во Владивостоке и Находке», – говорит представитель одного из местных портов.
Корейцы хотят работать с рыбой и зерном
Особый интерес к портовой отрасли Приморья – у соседей по региону. Так, инвестиции южнокорейской промышленной группы Daelim Corporation в строительство в Приморье комплекса по хранению рыбной продукции и зернового терминала оцениваются в $80-100 млн. Рассматривается возможность строительства комплекса по хранению рыбной продукции до 30 тыс. тонн и зернового терминала с объемом хранения 30-50 тыс. тонн.
«Владивосток остается основным портом на Дальнем Востоке, через который проходит большая часть рыбной и сельскохозяйственной продукции. Но здесь практически нет портовых мощностей. Мы намерены создать современный логистический хаб для экспорта российской продукции за рубеж», – сказал директор московского филиала Daelim Industrial Со Ен Хун.
В качестве потенциальной площадки власти Приморья предложили инвестору рассмотреть Хасанский район с заводами и отдельными бухтами. Однако для корейской стороны приоритетным местом площадки является Владивосток, например, порт «Первомайский» и морской причал на полуострове Назимова.
Группа Daelim занимается нефтехимией, нефтепереработкой, а также строительством промышленных объектов в области энергетики, включая возведение терминалов для сжижения природного газа и разработку газовых месторождений. Daelim реализовывал проекты в 35 странах. Представительство Daelim в России открыто в 2015 году и имеет допуски к проектированию, строительным работам и инженерным изысканиям. В России при участии Daelim реализуются проект по производству СПГ в Высоцке и совместный проект с АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода.
Газа много не бывает
ООО «Восток ЛПГ» (создано в 2016 году, принадлежит казахстанскому ТОО «Energo Invest») планирует построить в районе бухты Перевозная Приморского края морской терминал для поставок сжиженного углеводородного газа (СУГ) в страны АТР.
Инвестор планирует завершить строительство морского терминала и инфраструктуры для поставок СУГ к 2021 году. Проектная мощность – 1 млн тонн продукции в год с потенциалом для расширения. Выбранный участок под строительство терминала уже имеет подъездные железнодорожные пути, что облегчает реализацию проекта.
В апреле 2017 года инвестор заключил договор на выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий на участке общей площадью 24 га. В июле 2017 года была подписана ДОН (декларация о намерении реализации инвестиционного проекта).
В апреле текущего года проект «Восток ЛПГ» был включен в схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на сайте Кабмина. Согласно документу, в схему территориального планирования внесены изменения с целью реализации этого проекта.
«Терминал будет являться уникальным технологическим объектом для Дальнего Востока России и расширит рынки сбыта российских производителей СУГ благодаря оптимизации затрат по логистике и диверсификации маршрутов для доставки газа в ближайшие регионы потребления: Японии, Южной Кореи, Китая, США, Юго-Восточной Азии и др. Терминал будет оснащен по последнему слову техники и будет использовать передовые технологии в области перевалки СУГ с привлечением мировых лидеров по производству оборудования», – говорится на сайте «Восток ЛПГ».
Предполагается, что терминал будет иметь техническую возможность получать два вида СУГ от производителей ж/д транспортом, выгружать СУГ в резервуарный парк и закачивать через систему газопроводов на суда-газовозы объемом до 20 тыс. тонн через специально оборудованные выносные буи.
«Соллерсу» уже тесно
Еще один интересный проект – модернизация контейнерного терминала ООО «Пасифик Лоджистик» во Владивостоке. Профинансировать проект может АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ, единственным акционером является ВЭБ).
Проект предусматривает расширение мощностей действующего терминала Pacific Logistic со 140 тыс. до 200 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год.
«Необходимость реконструкции контейнерного терминала обусловлена ростом требований морских перевозчиков к транспортно-логистической инфраструктуре. В связи с увеличением вместимости флота возрастают требования к длине и глубине причалов и подходных каналов. Компания планирует реализовать масштабную программу, направленную на снятие ограничений для роста грузооборота, включающую гидротехнические работы, строительство объектов инфраструктуры, оснащение причалов и складов современным оборудованием», – пояснял ФРДВ.
ООО «Пасифик Лоджистик» позиционирует себя в качестве логистического 3PL-оператора. Производственная база расположена в порту Владивостока и представлена собственным контейнерным терминалом, тяжелой техникой, складом готовой продукции и собственными ж/д путями необщего пользования со всей необходимой инфраструктурой. Основным клиентом является группа Sollers. 99,9% долей в ООО «Пасифик Лоджистик» владеет московское ООО «Эрфикс», на 100% принадлежащее гендиректору и основному владельцу автомобилестроительной группы Sollers Вадиму ШВЕЦОВУ. Ему же принадлежит 0,1% в логистической компании.
Зерно не сыпется
А вот появление в Приморье первого специализированного зернового терминала опять задерживается – «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) скорректировала проект по строительству Дальневосточного зернового терминала (ДВЗТ). Терминал планируется построить для активизации экспорта российского зерна из сибирских и дальневосточных регионов, которые в настоящее время удалены от портов. Новая редакция проекта должна быть презетована на площадке V Восточного экономического форума (ВЭФ).
Изменения проекта, возможно, коснутся инфраструктуры. «Сейчас она по большому порту тяжелая, большая инфраструктура. Возможно использование каких-то альтернативных площадок. Есть инфраструктуры, только понадобятся специализированные мощности по перевалке зерна. Думаю, что до сентября будет готова предварительная редакция проекта», – сообщил заместитель гендиректора ОЗК Владимир ПЕЧЕНЫЙ.
ООО «Дальневосточный зерновой терминал» зарегистрировано во Владивостоке в ноябре 2016 года с уставным капиталом 711 млн рублей. Единственный учредитель – АО «Объединенная зерновая компания». Гендиректор – Андрей АНИСИМОВ. Компания управляет инвестпроектом по созданию зернового терминала в порту Зарубино. ОЗК на 50% плюс одна акция принадлежит государству. Вторым владельцем является ВТБ.
Планируется, что мощности терминала по перевалке зерна в 2024 году составят 2-3 млн тонн в год, по единовременному хранению – 100-150 тыс. тонн. На текущий момент в стадии рассмотрения – несколько площадок для реализации проекта.
В конце 2017 года сообщалось, что объем инвестиций ОЗК в реализацию проекта уже составил 740 млн рублей. На тот момент в рамках работ по проекту были заключены договоры аренды земельных участков, начался этап проектирования и составления сметной документации. В 2018 году планировалась подача всей проектной документации в «Главгосэкспертизу». Тогда же сообщалось об интересе к участию в стройке Тяньцзиньской дноуглубительной компании (КНР).
Ранее ООО «Транспортная промышленная компания» (Владивосток) подавало заявку на реализацию проекта строительства зернового терминала мощностью перевалки 3,5 млн тонн на территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень». Терминал предполагается разместить на берегу акватории Уссурийского залива между мысами Максимова и Красным. Коммерческий запуск терминала планировался на 2022 год, сумма предполагаемых инвестиций не раскрывается.
Досье «Дальневосточного капитала": За 2018 год внешнеторговый оборот Приморского края увеличился на 12% к уровню 2017 года и составил $7,57 млрд. При этом экспорт вырос на 12,2%, до $3,43 млрд США, импорт – на 11,8%, до $4,13 млрд. Налицо прежде всего рост экспорта с основными партнерами региона: КНР (на 23,2%), с Республикой Корея (на 26,9%), с Японией (на 16,9%).
Фото автора.
Александр Салков
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