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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 18:14 |
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Судоремонт возвращается в Приморье
С приходом в губернаторское кресло Олега КОЖЕМЯКО большинство участников рынка связывает определенные ожидания – нынешний глава региона имеет солидный опыт работы в отрасли и знает все ее болевые точки.
К сожалению, отечественное судостроение и судоремонт сегодня не в состоянии конкурировать с современными отраслевыми мировыми лидерами в лице корейских, японских и китайских предприятий. И если вопрос выхода на лидирующие позиции в судоремонте будет закрыт с полноценным запуском в Большом Камне судостроительного комплекса «Звезда», проект которого реализует консорциум с участием «Роснефти», то качественный рывок в возвращении утерянных ныне Приморьем позиций в судоремонте можно будет сделать только с учетом комплекса неотложных мер со стороны государства и бизнеса и, по большому счету, с непосредственным участием азиатского капитала. И первые шаги в этом направлении уже делаются.
Участники рынка отмечают, что производственные мощности судоремонтных предприятий Приморья уже давно не соответствуют потребностям гражданского и военного флота, поэтому более 70% рыболовецкого и торгового флота ремонтируется за рубежом. В прошлом году на местных верфях было отремонтировано 487 судов различного назначения.
Сегодня судоремонт в регионе представлен двумя видами предприятий – заводами, входящими в структуру государственного АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС, дочерняя компания АО «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) и частными предприятиями.
К ОСК относятся АО «Центр судоремонта «Дальзавод», АО «Дальневосточный завод «Звезда», 92-й СРЗ, 30-й СРЗ и некоторые другие. Эти предприятия работают по программе государственного оборонного заказа и практически не участвуют в рынке коммерческого судоремонта.
Частные предприятия представлены ПАО «Славянский судоремонтный завод» (пос. Славянка), ПАО «Находкинский судоремонтный завод», АО «Судоремонтный комплекс – Приморский завод» (оба – Находка), ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» (входит в группу компаний «Доброфлот»), АО «Судоремонтный комплекс – Приморский завод», ПАО «Приморский межколхозный судоремонтный завод» (Шкотовский район), ООО «Судоремонтная компания «Первомайское» (Владивосток), ООО «Корвет», судоремонтным цехом в бухте Преображение, а также небольшими компаниями, не имеющими собственных судоподъемных сооружений и специализирующимися на отдельных видах ремонта. К числу последних относится АО «Восточная верфь» – единственное предприятие Приморья, успешно занимающееся военным судостроением.
«Центр судоремонта «Дальзавод» создан в 2012 году путем слияния холдинговой компании «Дальзавод» и 178-го судоремонтного завода. «Дальзавод» долгое время специализировался на военных заказах, но нынешнее предприятие выполняет комплексный ремонт любой сложности при проведении докования судов всех типов гражданского и военного флота. Незамерзающая акватория и док длиной 246 метров позволяют производить круглогодичное докование судов водоизмещением до 36 тыс. тонн с выполнением всех видов работ.
Все частные предприятия также имеют свою специфику. Некоторые полностью или частично загружены гособоронзаказом, заказами пограничных управлений, кто-то имеет свою, уже годами наработанную, клиентскую базу и план работы на год вперед.
«Количество действующих предприятий Сахалина и Камчатки незначительно. Большая часть из них также загружена гособоронзаказом. Те же предприятия, которые могут участвовать в коммерческом рынке, сталкиваются как с длительными сроками поставки и более высокой стоимостью ТМЦ (товарно-материальные ценности – Прим. авт.), так и с недостатком квалифицированной рабочей силы. Таким образом, судовладелец, при решении задач по организации ремонта собственного флота на предприятиях Дальнего Востока России, имеет очень ограниченный конкурентный выбор. Усредненный анализ стоимости ремонта флота показывает, что при объеме ремонтируемых судов порядка 500 общая емкость рынка гражданского судоремонта по Дальневосточному бассейну составляет примерно около 2,5 млрд рублей в год», – отмечают в ПАО «Славянский СРЗ», доля которого на рынке гражданского судоремонта Дальневосточного бассейна по некоторым оценкам достигает 25%.
«Данный показатель является достаточно высоким, но динамика показывает, что ПАО «Славянский СРЗ» необходимо диверсифицировать свою деятельность и наращивать объемы в судостроении, – отмечают в компании. – На сегодняшний момент предприятие испытывает ряд проблем, не позволяющих полноценно заниматься судоремонтной деятельностью в тех объемах, которые требует рынок. Основная причина – это недостаток производственного персонала, состав которого с каждым годом изменяется не в лучшую сторону: старые кадры уходят, а новых нет на рынке по причине непопулярности рабочих профессий. Для того чтобы исполнять свои обязательства по срокам ремонта перед заказчиками, нам приходится привлекать на работы сторонних контр- агентов, работа которых зачастую в разы дороже, чем заработная плата собственного персонала. В условиях кризиса стоимость услуг нашего предприятия не всегда конкурентоспособна на рынке по причине постоянного роста цен на содержание основных производственных фондов».
Еще недавно основным конкурентом Славянского СРЗ был Находкинский СРЗ. Предприятие размещается в удобной бухте Находка. Завод располагает двумя плавучими доками, способными поднимать суда до 25 тыс. тонн водоизмещением и судоподъемным слипом, грузоподъемностью до 1,5 тыс. тонн на шесть стапельных мест. Предприятие осуществляет комплексный и навигационный судоремонт судов всех классов и типов, а также судостроение. Основные клиенты: рыбодобывающий флот ПАО «Находкинская БАМР» (контролируется семьей экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА) и пограничные сторожевые корабли ФСБ России. Завод изготавливал и собирал металлоконструкции для строительства Золотого и Русского мостов во Владивостоке, участвовал в проекте «Сахалин-1», производит погрузочно-разгрузочные работы в порту. Завод способен выполнять комплексный ремонт всех типов судов, однако в последнее время заметно сдал свои позиции по судоремонту, сделав ставку на непрофильные проекты. Сегодня, в связи с диверсификацией производства, основная деятельность Находкинского СРЗ – изготовление металлокаркасов и перевалка грузов в порту.
Проблемы развития судостроения в регионе стали одной из ключевых тем июльских встреч губернатора Олега Кожемяко с премьер-министром Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и вице-премьером Юрием БОРИСОВЫМ. Итогом встречи с последним стали предложения региона в повестку V Восточного экономического форума (ВЭФ), в ходе которого будут обсуждаться дополнительные меры развития Дальнего Востока.
«Сейчас формируется новая политика в судостроении и судоремонте. И мы заинтересованы в том, чтобы наши (приморские – Прим. авт.) 12 судоремонтных заводов получили полную загрузку – сегодня они работают на 30%, чтобы ремонт возвращался в родные порты. Для этого я обратился к (председателю правительства) Дмитрию Анатольевичу Медведеву, он поддержал предложенные нами меры, которые позволят реализовать существующий в отрасли потенциал. Соответствующие ведомства, в частности – Минпромторг, Таможенная служба, должны отработать все механизмы, чтобы уже с 2020 года были выпущены необходимые нормативные документы, и это бы послужило началом возрождения судоремонта, создания рабочих мест», – отметил г-н Кожемяко.
В их числе – строительство среднетоннажных судов по объемам инвестиционных квот, налоговые льготы для судоремонта, техническое перевооружение, модернизация, реновация судов без НДС, обязательный заход российских судов после ремонта за рубежом для таможенной очистки в порты края, снятие налога на имущество на плавучие доки и расширение перечня оборудования, которое не облагается таможенной пошлиной, для производства судоремонтных работ.
«Будем активней заниматься формированием на территории Приморского края мощного судоремонтного комплекса. Не вижу никаких проблем, чтобы развернуть весь судоремонт на приморские судоверфи. Строятся суда, пускай на петербургских, калининградских, северодвинских верфях, но судоремонт испокон веков был за Приморьем. Это и Камчатка, Сахалин, весь рыболовецкий, рефрижераторный, танкерный флот, все должны ремонтироваться в Приморском крае. В связи с этим будем обращаться за помощью к федеральному центру, использовать все рычаги и инструменты, чтобы 2019 год стал поворотным для судоремонтных заводов», – отмечал Олег Кожемяко.
К основным проблемам для предприятий судостроения и судоремонта Приморского края можно отнести следующие:
высокий уровень физического и морального износа основного и технологического оборудования;
износ основных производственных фондов предприятий;
устаревшие технологические и проектные решения;
острая нехватка и проблема старения квалифицированных кадров;
уровень автоматизации производственных и управленческих процессов;
конкуренция с соседними зарубежными верфями;
недостаточность инвестиционных проектов.
Фото автора.
Юрий Нурмахаметов
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