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30 Октября 2020, 10:10 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Местные авиамаршруты: взлет точно по расписанию

В Приморском крае в последние годы активно развивается внутреннее авиационное сообщение

Приморский край стал первым регионом Дальнего Востока, возродившим малую авиацию. Регулярная эксплуатация канадских воздушных судов Viking DHC-6-400 началась 22 декабря 2014 года. Сейчас флот местной авиации насчитывает три самолета типа DHC-6 вместимостью 19 мест каждый, им присвоены имена известных деятелей Приморья: «Иван Надаров», «Владимир Арсеньев» и «Владимир Сайбель».

В результате был получен уникальный опыт по восстановлению аэродромной инфраструктуры, а благодаря механизму субсидирования авиаперевозок из краевого бюджета цена билетов на рейсы внутри региона доступна для населения.

По факту, сегодня в крае практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов, что также способствовало запуску новых туристических продуктов, которые привлекают как иностранных гостей, так и россиян.

Пассажиропоток на внутренних авиарейсах, которые позволяют в несколько раз сократить время в пути и добраться до удаленных населенных пунктов на севере Приморья, за пять лет вырос в семь раз. Более 40 тыс. пассажиров в год составляет пассажиропоток, а количество выполненных полетов выросло в 3,5 раза. В планах на этот год - увеличить число пассажиров до 43 тысяч.

Восстановление краевых авиаперевозок позволило решить сразу несколько задач. Во-первых, это удобно для жителей; во-вторых, дает импульс развитию внутреннего туризма; в-третьих, позволяет повысить деловую активность. А для того, чтобы цены на билеты не были заоблачными, власти приняли решение увеличить дотации на билеты в несколько раз.

«Пользование услугами малой авиации для большинства жителей отдаленных сел и поселков края без поддержки правительства Приморского края было бы не по карману. Благодаря краевым субсидиям авиабилет стал дешевле на 50% и сравним со стоимостью автобусного билета на этом маршруте. Только на автобусе придется ехать 12-14 часов, а на самолете лететь всего полтора-два часа», - отметил в интервью корпоративному сайту предприятия директор КГУАП «Пластун- Авиа» Виталий ЮШИН.

Самолеты Viking DHC-6 Twin Otter 400 демонстрируют оптимальное соотношение технических и экономических параметров. Эти неприхотливые и надежные воздушные корабли могут использоваться на небольших аэродромах: при длине корпуса 15,8 метра и размахе крыла 19,8 метра требуемая полоса взлета и посадки для данного самолета составляет всего 360 метров. Данные параметры подпадают под класс укороченных взлетно-посадочных полос. Именно поэтому DHС-6 выбран авиакомпанией на роль основного самолета для местных линий и эксплуатируется на всех ныне существующих аэродромах и посадочных площадках Приморского края.

Немаловажно, что эксплуатируются в Приморье самолеты последней модификации, которые производились в 2013-2014 году. Две первые машины были приобретены в 2014 году, еще одна - в 2017 году.

«Этот самолет еще называют Twin Otter (в буквальном переводе - «выдры-близняшки»). Наверное, потому, что у него два мотора, и он изначально эксплуатировался в таких районах, как тайга и тундра. Вообще, это машина канадского производства, и создавалась она для определенных районов Канады. Разрабатывалась конструкторским бюро de Havilland Canada, известным производством самолетов, рассчитанных на полеты в жестких условиях. Со временем мировые авиакомпании по достоинству оценили эту модель. Достаточно сказать, что машина с успехом используется в Арктике и Антарктиде. Благодаря малому весу и высокой мощности двигателя DHC-6 может взлетать с аэродромов различных типов, в том числе с укороченной взлетно-посадочной полосой. А благодаря низкому удельному давлению он может садиться на грунтовые и бетонные посадочные площадки. Шасси у него не убираются. Очень крепкие шасси, как у знаменитого советского «кукурузника» Ан-2», - рассказывал г-н Сухоребрик.

26 октября 2015 года введено в эксплуатацию новое здание аэровокзала местных авиалиний в селе Амгу Тернейского района Приморского края. В декабре 2015 года введена в эксплуатацию новая посадочная площадка в Дальнегорске, и выполнен первый рейс. В сентябре 2016 года был завершен капитальный ремонт аэровокзала посадочной площадки пгт. Кавалерово. В октябре 2016 года обновленный аэровокзал открыл свои двери. В процессе модернизации здания аэровокзала был создан и введен в работу современный гостиничный комплекс, услуги которого востребованы пассажирами и гостями Кавалеровского района.

В сентябре 2016 года введена в эксплуатацию новая посадочная площадка в пгт. Преображение Лазовского района. 7 сентября 2016 года выполнен первый пассажирский рейс. Открытие площадки совпало с прохождением тайфуна «Лайонрок», разрушающая способность которого лишила жителей возможности передвигаться наземным видом транспорта. Авиация оказалась единственным средством транспортного сообщения.

В декабре 2017 года введена в эксплуатацию новая посадочная площадка Восток Красноармейского района. Первый пассажирский рейс на посадочную площадку выполнен 28 декабря 2017 года. Также в декабре 2017 года введено в эксплуатацию новое здание аэровокзала малой авиации Светлая.

С сентября 2018 года новое комфортное здание аэровокзала Терней осуществляет прием и обслуживание пассажиров регулярных рейсов.

Сегодня полеты малой авиации в Приморье осуществляются по 15 маршрутам, в том числе в отдаленные населенные пункты на севере края. Самым высоким спросом пользуются у пассажиров полеты в Амгу, Кавалерово, Терней, Пластун и Дальнегорск. В некоторые села, например, в Агзу, Самаргу, Малую Кему, полеты осуществляются только вертолетом. В целом, организованное воздушное сообщение сокращает для пассажиров время в пути в несколько раз по сравнению с наземным транспортом.

С 9 июня были возобновлены полеты по направлению Кавалерово - Хабаровск. Полеты по этому маршруту были приостановлены осенью 2018 года в связи с убыточностью. Однако, поскольку данное направление является социально значимым, его вновь включили в список субсидируемых.

Всего в краевом бюджете предусмотрены субсидии на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края в размере более 220 млн рублей. Благодаря программе субсидирования цена билета остается доступной для жителей Приморья и туристов. Например, слетать из Владивостока в Терней можно за 2,5 тыс. рублей в одну сторону.

Отметим, что опыт выполнения внутрикраевых перевозок в течение трех лет показал высокую зависимость интенсивности и регулярности полетов от возможности выполнения полетов в темное время суток. А это возможно только при оборудовании посадочных площадок светосигнальным оборудованием. Поэтому в текущем году проводятся работы по установке светосигнального оборудования на посадочных площадках в Кавалерово и Тернее.

Для развития внутреннего авиасообщения планируется в нынешнем году установить модульное здание аэровокзала в селе Агзу, реконструировать склад ГСМ в Тернее, провести текущий ремонт взлетно-посадочной полосы в Кавалерово и другие работы. Губернатор Олег КОЖЕМЯКО поручил также рассмотреть возможность устройства вертолетных площадок при районных больницах. По его мнению, необходимо также прорабатывать закупку новых воздушных судов, в частности, вертолетов Ка-68, которые готовит к выпуску арсеньевский авиазавод «Прогресс».

«Это вертолеты, которые производятся в нашем Арсеньеве, закупив их, мы и приморское предприятие поддержим, которое имеет техническую базу, тренировочный центр, и авиационный парк сможем пополнить современными воздушными судами», - отметил глава Приморья.

Отметим, что в марте 2015 года в рамках государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» были приобретены в собственность региона два вертолета Eurocopter AS 350 B3 для нужд санитарной авиации с целью оказания медицинской помощи населению. Винтокрылые машины задействованы для оказания экстренной медицинской помощи в условиях ограниченной транспортной доступности или большой удаленности от медицинских учреждений. Санавиация приходит на помощь в случае, если требуется срочная транспортировка больных и пострадавших. Один санитарный вертолет базируется в Кавалерово, второй - во Владивостоке. 

Александр Салков

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2020 год.

 

Теги: пластун-авиа  туризм  авиамаршруты  аэровокзал  транспорт 


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