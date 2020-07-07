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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 01 Сентября, 23:12 |
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Порты: перевооружение мощностей
По итогам 2019 года Приморье заняло 34 позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. По мнению губернатора края Олега КОЖЕМЯКО, столь стремительная динамика является результатом слаженной трудоемкой работы команды федеральных властей, правительства региона, Агентства стратегических инициатив и предпринимательского сообщества, которая направлена на улучшение деловой среды и преодоление барьеров для ведения бизнеса в Приморье.
«Учитывая возможности получения федеральной поддержки, мы [правительство Приморья] приняли решение о создании в 2020 году регионального Фонда поддержки промышленных предприятий. Он должен обеспечить льготные условия финансирования проектов предприятий, направленных на создание новой продукции, в том числе для предприятий оборонно-промышленного комплекса - продукции гражданского назначения, обновление материальной базы наших заводов, а также участие в программе повышения производительности труда. Финансирование будет осуществляться совместно с федеральным фондом развития промышленности», - отметил глава региона в отчете Законодательному собранию Приморья.
Не секрет, что одним из стратегических аспектов развития экономики и ключевым звеном функционирования транспортной системы в Приморье является стивидорная деятельность. Местные порты - ключевой пункт в длинной логистической цепочке, выводящей российских экспортеров на мировой рынок, а состояние портовой отрасли напрямую отражает состояние дел в экономике региона и страны.
Крупнейшие стивидоры выстраивают свою стратегию, ориентируясь на современные тенденции возрастающей роли Дальнего Востока в экономике России, основанные на реализации на территории Дальневосточного федерального округа государственных программ Российской Федерации, мероприятий федеральных целевых программ, государственных инвестиционных программ, в том числе регионального уровня.
Уголь пылить не будет
Ведущие угольные порты Приморья в настоящее время реализуют масштабные проекты по модернизации производства и повышению экологической безопасности.
Так, крупнейший в России специализированный терминал по перевалке угольной продукции АО «Восточный Порт» в настоящее время модернизирует систему аспирации на закрытом комплексе тандемного вагоноопрокидывателя. Суммарная мощность новых установок составит 600 тыс. кубометров в час. Инвестиции стивидорной компании во внедрение новейшей системы очистки воздуха превысили 450 млн рублей.
- Система аспирации на закрытом тандемном вагоноопрокидывателе состоит из двух пылеулавливающих установок, соединенных воздуховодами с рабочей зоной внутри здания, - рассказал инженер отдела механизации АО «Восточный Порт» Юрий РАТМАН. - На старой установке очистка воздуха производилась циклонным методом - внутри большого металлического резервуара создавалось завихрение воздуха, и частицы самой мелкой угольной фракции в итоге оседали вниз. Но технический прогресс не стоит на месте, появляются новые технологии, и сегодня АО «Восточный Порт» внедряет более совершенное оборудование и наилучшие из доступных технологий.
Отметим, что АО «Восточный Порт» - первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.
В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд рублей реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь - это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд рублей налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.
Первый в Находке
На данный момент завершены работы по предварительному закреплению грунтов при возведении фундамента крытого навеса над зоной выгрузки в порту «Терминал Астафьева». Тем самым предприятие первым из портов Находки выполняет все требования в поручении президента РФ о переходе на защищенный тип перевалки угля.
Металлоконструкцию, изготовленную в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева», будут держать 12 опор. Их высота составит 11 метров, а прочность сравнима с опорами под жд/мосты. В завершение строители приступят к монтажу металлических конструкций навеса, чья максимальная высота составит около 39 метров.
Металлические конструкции произведены испанской компанией Gaptek по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку. В «Терминале Астафьева» тщательно изучили подобные практики в портах ближайших соседей, Японии и Кореи, схожих с Приморьем по климату. Поэтому ранее здесь уже была установлена конвейерная линия закрытого типа, исключающая контакт угля при перемещении его по территории. Также при погрузке угля в трюм судна используется телескопическая погрузочная машина.
«Монтаж крытого навеса на «Терминале Астафьева» - это следующий шаг по переходу на закрытую перевалку угля. В числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов, постоянная работа двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion и прочие мероприятия», - пояснил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.
ВМТП делает ставку на технологии
ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) одним из первых в России присоединилось к блокчейн-платформе TradeLens. Разработкой платформы занимаются GTD Solution, дочерняя структура крупнейшего контейнерного перевозчика Maersk, и американский IT-гигант IBM. TradeLens позволяет оптимизировать перевозку и отслеживание грузов благодаря обмену данными и оцифрованными документами между грузоотправителями, судоходными компаниями, таможенными органами, операторами портов и терминалов.
«Сейчас мы тестируем систему и передаем в блокчейн-платформу информацию о выгрузке и погрузке грузов, швартовке судов. После полноценной интеграции системы мы сможем оптимизировать работу с контролирующими органами, сократить сроки оформления документов и получать отчетность от морского перевозчика в режиме онлайн», - отметил директор департамента информационных технологий ВМТП Антон ПОПОВ.
TradeLens позволяет перевозчикам и владельцам грузов не только обмениваться информацией о транзакциях в режиме реального времени, но и пересылать друг другу коммерческие документы. Технология блокчейн помогает снизить времязатраты на обработку бумажных документов, позволяя быстрее и проще выписывать накладные на груз, санитарные свидетельства, счета на оплату и другие сопроводительные документы.
На сегодняшний день ПАО «Владивостокский морской торговый порт» является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Приморья. В порту трудится около 2,5 тыс. человек. ВМТП реализует обширную программу поддержки своих работников.
Грузооборот порта по итогам 2019 года увеличился на 10,5% к уровню 2018 года и достиг исторического максимума - 11,5 млн тонн грузов различной номенклатуры. Объем контейнеров, обработанных в ВМТП в 2019 году, вырос на 13% по сравнению с 2018 годом, до рекордных 624,5 тыс. TEU (эквивалент 20-футовых котейнеров), объем перевалки генеральных грузов увеличился на 4,5%, до 5,13 млн тонн, а автомобилей и спецтехники - на 27,6%, до 77 тыс. единиц.
Владморрыбпорт оправдывает свое название
Технические возможности ОАО «Владморрыбпорт» позволяют обрабатывать до 5 млн тонн грузов в год, в том числе свыше 200 тыс. ТEU, более 300 тыс. тонн рыбопродукции. ОАО «Владморрыбпорт» по праву считается ведущим российским рыбным портом.
На территории порта функционирует контейнерный терминал, оснащенный высокопроизводительной перегрузочной техникой, расположен холодильник мощностью более 16 тыс. тонн единовременного хранения рыбопродукции, с температурным режимом от минус 18 до 0 градусов Цельсия. Площадь открытых складских площадок составляет 146 тыс. кв. м. Также порт располагает двумя крытыми отапливаемыми складами общей площадью более 46,3 тыс. кв. м.
Все причалы и склады Владивостокского морского рыбного порта имеют подъездные железнодорожные пути общей протяженностью около 10 километров, которые прилегают к железнодорожной станции Мыс Чуркин Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги - конечному пункту Транссибирской железнодорожной магистрали.
ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» как порт № 1 по объемам перевалки рыбопродукции в РФ, оправдывая свое название, в текущем году планирует доставить в различные регионы страны более 350 тыс. тонн рыбных грузов.
Одновременно с непрерывной обработкой грузов на территории Владивостокского морского рыбного порта полным ходом идет строительство нового холодильного комплекса с современной перевалочной и складской инфраструктурой. Это обеспечит увеличение пропускной способности порта до 500 тыс.тонн рыбопродукции ежегодно.
Самый южный порт России
«Находкинский морской рыбный порт» - самый южный порт России. Он был спроектирован и построен как специализированное предприятие для выполнения грузовых операций по выгрузке с транспортных судов рыбопродукции и отправке ее железнодорожными вагонами в районы потребления, а также по обеспечению промыслового флота техническим снабжением. Поэтому вся технологическая цепь - портальные краны, автопогрузчики и т.п. - обеспечивалась техникой грузоподъемностью от 6 до 16 тонн.
После 1990 года грузооборот предприятия по рыбопродукции и техническим грузам составлял порядка 1,2 млн тонн в год, но резко пошел на убыль из-за увеличения отгрузки рыбопродукции с районов промысла на экспорт, и сегодня составляет только 4,6% от общего грузооборота. Порт имеет богатый опыт работы как с судами отечественного флота, так и с судами государств Азиатско-Тихоокеанского региона: Японии, Кореи, Австралии, Малайзии, Тайваня, Китая и др. Наличие современного технического оснащения порта позволяет ежегодно перерабатывать до 1,8 млн тонн экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов.
Советом директоров и общим собранием акционеров стивидора была принята программа по комплексной реконструкции порта под переработку контейнеров, универсальных грузов, рыбопродукции, говорится в годовом отчете предприятия. На первом этапе построены универсальная площадка для переработки контейнеров, рефконтейнеров и контейнерный терминал. С этой целью была снесена часть складских помещений на 33-м, 34-м, 35-м причалах и в тыловой части территории порта, приобретена соответствующая перегрузочная техника.
Следующий этап реконструкции - строительство склада-холодильника емкостью 6 тыс. тонн, демонтаж здания складов для устройства площадок под переработку генеральных грузов, рефконтейнеров, а также приобретение соответствующей техники.
На дальнейшую реконструкцию порта требуются значительные финансовые вложения за счет собственных средств, но более значительная часть - за счет кредитов. На сегодня площадки на контейнерном терминале подготовлены, приобретена и используется техника. Также постоянно проводится работа по привлечению клиентов по обработке и перегрузу контейнеров.
Александр Салков.
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