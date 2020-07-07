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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 01 Сентября, 23:12 |
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Знаковое место
- Олег Анатольевич, в последнее время Партизанский городской округ находится в центре внимания краевой власти и СМИ. На чем, на ваш взгляд, основан столь высокий интерес к нему?
- Сегодня в нашем городском округе реализуются беспрецедентные проекты. Идет масштабная реконструкция дорожной сети, объектов культуры, образования и медицины, реставрируются парки и скверы. А в микрорайоне Лозовый создается один из самых современных спортивных центров в России. Идет реконструкция гребной базы «Олимпийская» для адаптации спортсменов к олимпийским играм в Токио 2021 года. Новая гребная база будет оснащена на высочайшем уровне. К примеру, на водной дистанции будет установлено немецкое оборудование, фиксирующее скорость движения до тысячной доли секунды. Начиная со следующего года здесь также начнется строительство нового стадиона для легкоатлетов - с трибунами и беговыми дорожками со специальным покрытием.
Поскольку в микрорайоне находится уникальное и единственное в Приморском крае незамерзающее озеро, спортсмены здесь смогут тренироваться круглогодично. Кроме того, Партизанский городской округ станет местом притяжения для людей, занимающихся спортом и активным отдыхом. Здесь будут проводиться всевозможные спортивные, оздоровительные фестивали на чистом воздухе, в среде, свободной от промышленности и вредных производств.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время одного из недавних визитов назвал микрорайон Лозовый Партизанского городского округа точкой экономического и спортивного роста на юге Приморья.
В рамках комплекса запланированных мероприятий по благоустройству микрорайона уже в этом году здесь планируется заасфальтировать все магистральные улицы с тротуарами и дорогами. Кроме этого, в рамках нацпроекта уже проводится капитальный ремонт Дома культуры и реставрируется сквер с зонами отдыха для детей, родителей и людей старшего возраста, со спортивными и детскими площадками. В нем также будет возводиться сцена с современным оборудованием для проведения мероприятий как городского, так и краевого уровня. Микрорайон будет преображаться в течение 2-3 лет и станет очень привлекательным и знаковым местом для всего Приморского края.
- В советское время в Партизанске было очень много клумб, и вообще он выделялся в плане озеленения на фоне многих российских городов…
- Да, действительно, в СССР в нашем городе высаживалось до 90000 корней цветов ежегодно. Сейчас мы решили реанимировать проект по озеленению города и со следующего года начнем воссоздавать городские клумбы. Мы хотим преобразить наш город и сделать его красивым и комфортным для жизни.
- Одним из ключевых вопросов развития Партизанского городского округа является решение вопроса с ветхим жильем…
- Конечно, вопрос расселения из ветхого и аварийного жилья - это одна из самых болевых точек города. Сегодня у нас порядка 400 домов барачного типа. Это очень много. Для сравнения, у нас примерно столько же многоквартирных домов. Многие из бараков строились с начала 1900-х годов до середины 1960-х, и рассчитаны они были по нормативу всего на 10-25 лет. Мы участвуем в программе расселения из ветхого и аварийного жилья, и на настоящий момент расселили 360 кв.м, в стадии расселения - дом из 10 жилых помещений площадью 521,5 кв.м, на оставшиеся денежные средства при поддержке правительства Приморского края до конца года хотим успеть расселить еще один многоквартирный дом площадью порядка 641 кв.м, признанный аварийным и подлежащим сносу.
- Если говорить о муниципальной реформе, какие ее аспекты вызывают у вас самый большой отклик?
- Я согласен полностью с Олегом Николаевичем Кожемяко в том, что сегодня многие полномочия нужно возвращать муниципалитетам. Многие структурные подразделения краевых и федеральных органов работают на территории муниципальных образований, а их руководство находится от нас в 200 км. В таких условиях созданная логистически неудобная схема не позволяет принимать оперативно важные решения.
Поэтому губернатор и сказал, что главы муниципалитетов, как высшие должностные лица на местах, могут давать определенные поручения подразделениям федеральных и краевых структур для исполнения. Причем мы видим понимание в этом и поддержку со стороны всех структур и ведомств, находящихся на территории Партизанского городского округа.
Нам важно, чтобы от нас не отмахивались со словами «мы не ваши». Вспомните советское время, когда все учреждения, находящиеся на территории города, подчинялись главе. Нужно просто вернуть эту практику в жизненно важные и необходимые направления и создать тем самым среду комфортного проживания людей на данной территории. И спрашивать с главы.
- Как строятся взаимоотношения власти и бизнеса?
- По возможности мы стремимся выстроить контакты с бизнесом на взаимовыгодной основе. К примеру, у нас есть резидент Свободного порта Владивосток, строящий торговый центр. «В нагрузку» он построил автостанцию и уже начал возводить набережную озера в районе Швейной фабрики. Таким образом, благодаря усилиям предпринимателя в Партизанске преображается одно из самых красивейших мест города.
Еще одно важное направление бизнеса и экономики - это сельское хозяйство. Все местные сельхозпроизводители находятся у меня под особым контролем, потому что я хочу произведенную ими продукцию реализовать прежде всего на нашей территории.
- А что касается инвестпроектов?
- Самое главное и основное преимущество Партизанского городского округа в работе с инвесторами - это очень скорое прохождение документооборота. Ведь можно взять участок для того, чтобы открыть цех или создать какое-то большое предприятие, но мы понимаем, что каждый вложенный рубль не отобьется, пока все не введется в эксплуатацию. Здесь мы на месте административным ресурсом помогаем ускорить этот процесс. Ввести его в рабочее состояние для того, чтобы появились рабочие места, началось производство продукции, пошли налоги и начался экономический рост. Это все есть.
К примеру, у нас по гранту открылась молочная ферма в Казанке, которой мы помогли документами по сельхозпрограмме. Потом у нас заработало предприятие «Редан» (металлопереработка), выполняющее заказ в Арсеньеве по реконструкции сетей водоснабжения.
- А если говорить о крупных проектах?
- В основном они пока декларативны. Деньги в России есть, сегодня замечательно идет процесс импортозамещения в области сельского хозяйства и в нанотехнологиях. А как же быть с остальным? Над этим вопросом работает Правительство Российской Федерации…
Допустим, в Испании или в Италии вы не сможете разбить виноградник на земле, на которой стоял завод. Вы даже не сможете купить виноградник, если у вас нет сотрудников соответствующей квалификации. Почему там веками, из поколения в поколение, передаются производства? Потому что сбалансирован рынок сбыта, они не делают лишнего, но и никому не позволяют зайти и уничтожить его. На мой взгляд, сегодня наш рынок только формируется, и поэтому бывают определенные перекосы, которые не позволяют успешно развиваться бизнесу в долгосрочной перспективе. Крупные проекты у нас реализуются только под четким патронажем государства.
- Как бы вы оценили взаимодействие с краевой властью?
- У нас, что называется, полный контакт. Мы на связи с правительством Приморского края круглосуточно. Самое главное, что сегодня нас слышат и никогда не отказывают в помощи.
Александр Салков
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