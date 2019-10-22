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Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края станет министерством

X Съезд предпринимателей Камчатского края открылся 30 октября

Участие в работе съезда принимают руководители исполнительных органов государственной власти региона, муниципалитетов, депутаты, а также представители контрольно-надзорных органов, бизнес-объединений и местного предпринимательского сообщества. Главная цель мероприятия – обсуждение наиболее важных направлений в сфере поддержки бизнеса, таких как: молодёжное предпринимательство, налоговая нагрузка, социальный бизнес, кадровые вопросы, производственная отрасль Камчатки, а также ряд других актуальных тем. 

Открывая деловую программу форума, губернатор Владимир Илюхин отметил, что в последние несколько лет в Камчатском крае наблюдается стабильный прирост по ключевым показателям – численности объектов среднего и малого предпринимательства, оборота и объёма продаж, поступлений в бюджеты всех уровней и увеличения кредитного портфеля в регионе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

«Я хотел бы особо отметить, что мир сегодня меняется очень быстро. Нельзя игнорировать тренды на цифровизацию, экологичность и омоложение бизнеса. В этих условиях бизнес должен успевать адаптироваться, изменять форматы и ускоряться за счёт новых технологий. Не изменяясь и не развиваясь можно не только потерять конкурентоспособность, но и попросту стать неинтересным покупателю и покинуть рынок. Учитывая нашу территориальную отдалённость от федерального центра, бизнес Камчатки в обязательном порядке должен владеть самыми современными техниками и знаниями, – подчеркнул Владимир Илюхин. – Поэтому в рамках национального проекта по развитию малого и среднего бизнеса, мы переформатируем всю систему государственной поддержки отрасли. Задача не только в том, чтобы помочь предпринимателю встать на ноги и оказать ему комплексную поддержку, но и дать возможность адаптироваться к этому изменяющемуся миру на всех стадиях развития бизнеса».
В ходе доклада глава региона сообщил, что в 2020 году в Камчатском крае будут запущены несколько образовательных программ в новом формате совместно с федеральными экспертами университета «Синергия» и предпринимательской платформы «Деловая среда» от Сбербанка России. Отдельное внимание в своём выступлении Владимир Илюхин уделил вопросам снижения административного давления на бизнес и региональным мерам поддержки предпринимателей Камчатки. 

Также губернатор сообщил, что принял решение о преобразовании краевого агентства инвестиций и предпринимательства в министерство.

«Учитывая то, что сегодня значительный объём работы в Правительстве Камчатки связан с предпринимательством и инвестиционной составляющей, вчера я принял соответствующее решение о преобразовании данного агентства в министерство. Оно по-прежнему будет заниматься вопросами развития бизнеса и привлечением инвестиций – теми задачами, которые агентство выполняло до этого, но в более широком масштабе. Это важная и востребованная часть работы Правительства, и я уверен, что это поможет всем нам в решении тех задач, которые сегодня стоят перед деловым сообществом региона», – сказал Владимир Илюхин. 

Организаторами X Съезда предпринимателей полуострова выступают Камчатское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия», «Союз «Торгово-промышленная палата Камчатского края», бизнес-объединения региона и Правительство Камчатского края.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: малый и средний бизнес  Камчатка  инвестиции  предпринимательство  Камчатский край 


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