Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 11 Февраля, 21:34 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.95 р.
1 EUR 69.77 р.
100 JPY 58.18 р.
10 CNY 91.65 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2019

Регион сегодня
11.02 |
В Комсомольске-на-Амуре больше не будет трамваев
11.02 |
Во Владивосток прилетает герой голливудского блокбастера "Последний самурай"
11.02 |
В Якутске открыли новую гостиницу в аутентичном стиле
11.02 |
В Якутии природный парк "Ленские столбы" отмечает юбилей
11.02 |
В Якутии идет подготовка к "Ысыаху Олонхо – 2020"
статьи раздела
Компании
23 Декабря 2019, 10:00
Крабы зацепились за стапель В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2019, 19:16
"Манипулировать социальной значимостью портов не позволим" Порты – ключевой элемент логистики Дальнего Востока, пожалуй, самый резонансный с точки зрения экологии и экономики субъектов макрорегиона
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:54
Мостовые извилины Череда завершенных строительством судьбоносных для Дальнего Востока мостов и обещание Президента России дали четкий сигнал: власти осознали проблему и реализация двух долгожданных проектов для региона - мостов через Лену и на Сахалин - дело решенное
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:50
Четыре года "Звезде": как приморское предприятие стало новым центром российского судостроения Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК "Звезда") в Большом Камне, без преувеличения, на сегодняшний день является самым передовым промышленным проектом на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:40
Хвост отвилял собакой ТОП-10 событий в политике Дальнего Востока в 2019 году
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
11 Февраля 2020, 10:00 | Регион сегодня |

В Якутии идет подготовка к "Ысыаху Олонхо – 2020"

В Олекминске проходит XI Республиканская научно-методическая конференция в рамках подготовки к XIV Республиканскому "Ысыаху Олонхо-2020"

Участие в конференции принял первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин, сообщает пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я).

XI Республиканская научно-методическая конференция «Ысыах Олонхо в Олекме: пути возрождения, популяризации и сохранения эпического наследия» проходит в Олекминске с 8 по 10 февраля.

От имени Министерства культуры и духовного развития Якутии жителей района за организацию конференции и подготовку к главному празднику года поблагодарил первый заместитель министра культуры и духовного развития республики Владислав Левочкин, который отметил, что празднование Ысыаха Олонхо всегда придает особый социально-экономический стимул для развития района, принимающего у себя это событие, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).

«У нас уже есть традиции проведения Ысыаха Олонхо в промышленных, русскоязычных районах Якутии – в Алданском, Мирнинском районах. Везде праздник приобретает свою специфику, районную особенность, и эти особенности нужно обязательно преподнести, чтобы при этом каждый народ, проживающий в Якутии, мог представить свое культурное наследие. В прошлом году Ысыах Олонхо посетила делегация руководителей министерств культуры Дальнего Востока. Наши гости, многие из которых в Якутии были впервые, были буквально поражены масштабом и тем сакральным философским смыслом, который несет в себе наш праздник. Нам есть, что показать другим регионам! В Олекминском районе в этом году тоже ожидаются гости из других регионов, уверен, те, кто попадут на Ысыах Олонхо - 2020, получат незабываемые впечатления», - прокомментировал Владислав Левочкин.

Как отметил глава Олекминского района Николай Харбин, для района встречать у себя Ысыах Олонхо  большая честь и ответственность. Организаторы ожидают порядка 10 тыс человек. Само событие состоится в красивейшем природном месте, где ведется строительство  ландшафтно-этнографического комплекса «Аанньаах хочото». Стройка идет с прошлого года, уже возведен ряд объектов, сейчас идут работы по энергообеспечению и благоустройству территории.

Однако подготовка началась еще в апреле 2018 года, с фольклорной экспедиции научно-исследовательского института Олонхо при СВФУ, которая изучила культуру народов района, посетив девять муниципальных образований. Тогда был проведен учет олонхосутов, запевал осоухая, носителей фольклорных традиций саха и эвенков.

«Создана Дирекция Ысыаха Олонхо. Мы привлечем огромное количество исполнителей олонхо, мастеров народного творчества, кузнечного дела, по пошиву национального костюма, изготовлению хомуса, спортсменов, участников скачек. Подготовка к такому масштабному событию будет способствовать развитию предпринимательства, гостиничного бизнеса, сферы общепита, строительства. Подготовка идет интенсивными темпами», - рассказал Николай Харбин.

Проведение республиканского «Ысыаха Олонхо –2020» совпадает с крупнейшими датами федерального и местного значения. Так в этом году Россия отмечает 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. В Олекминском районе также ряд юбилейных дат: 385 лет г Олекминску, 90 лет Олекминкому району, 150 лет Спасскому Собору, 155-летие знаменитого олонхосута, уроженца района Михаила Тереньтевича Шараборин-Кумарова,  85 летие еще одного известного олонхосута Афанасия Егоровича Соловьева. «Все эти события найдут отражение в культурных мероприятиях и театрализованном представлении. Перед глазами гостей пройдет многовековая богатая история района связанная с историей Якутии и России», - рассказал Николай Харбин.

В работе XI Республиканской научно-методической конференции приняли участие организаторы из Олекминского района, более 50 участников из других районов республики, также представители северных районов, начальники управлений культуры районов Якутии. Работало шесть секций по изучению эпоса олонхо, традициям эвенков, роли эпического наследия в образовательном пространстве, проблемах сказительства и пр. Состоялись семинары от режиссеров, артистов, руководителей из Театра Олонхо, Института Олонхо, Саха театра, Театра оперы и балета, Литературного музея, Музея музыки и фольклора, Национальной библиотеки, хореографов, известных олонхосутов, преподавателей, специалистов по фольклору, известных журналистов Якутии.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Якутия  Саха  Ысыаху Олонхо 2020 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 19:08
Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью Деятельность компании "Порт Восточные ворота - Приморский завод" приостановлена по иску Находкинского транспортного прокурора
статьи раздела
Loading...
RedTram
Компании
20 Декабря 2019, 13:30
"Акцент" вносит свой вклад в будущее региона Успешная IT-компания из Приморья уверенно занимает лидирующие позиции как на рынке цифровых технологий, так и в российских рейтингах
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2019, 11:00
Возить воду будем айсбергами Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по низкой стоимости и широкой доступности Интернета, сотовой связи и по числу пользователей услуг "электронного правительства"
статьи раздела
Регион сегодня
19 Декабря 2019, 17:11
С 1 января начнется прием фото на конкурс "Посмотри на Владивосток" По итогам конкурса будет выбрано 160 фотографий – столько лет исполнится столице Приморья в 2020 году
статьи раздела
Проект ДК
22 Октября 2019, 14:45
Курорт для миллионов туристов Интегрированный развлекательный курорт "Приморье" обживают новые инвесторы
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика