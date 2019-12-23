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В Якутии идет подготовка к "Ысыаху Олонхо – 2020"
Участие в конференции принял первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин, сообщает пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я).
XI Республиканская научно-методическая конференция «Ысыах Олонхо в Олекме: пути возрождения, популяризации и сохранения эпического наследия» проходит в Олекминске с 8 по 10 февраля.
От имени Министерства культуры и духовного развития Якутии жителей района за организацию конференции и подготовку к главному празднику года поблагодарил первый заместитель министра культуры и духовного развития республики Владислав Левочкин, который отметил, что празднование Ысыаха Олонхо всегда придает особый социально-экономический стимул для развития района, принимающего у себя это событие, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
«У нас уже есть традиции проведения Ысыаха Олонхо в промышленных, русскоязычных районах Якутии – в Алданском, Мирнинском районах. Везде праздник приобретает свою специфику, районную особенность, и эти особенности нужно обязательно преподнести, чтобы при этом каждый народ, проживающий в Якутии, мог представить свое культурное наследие. В прошлом году Ысыах Олонхо посетила делегация руководителей министерств культуры Дальнего Востока. Наши гости, многие из которых в Якутии были впервые, были буквально поражены масштабом и тем сакральным философским смыслом, который несет в себе наш праздник. Нам есть, что показать другим регионам! В Олекминском районе в этом году тоже ожидаются гости из других регионов, уверен, те, кто попадут на Ысыах Олонхо - 2020, получат незабываемые впечатления», - прокомментировал Владислав Левочкин.
Как отметил глава Олекминского района Николай Харбин, для района встречать у себя Ысыах Олонхо большая честь и ответственность. Организаторы ожидают порядка 10 тыс человек. Само событие состоится в красивейшем природном месте, где ведется строительство ландшафтно-этнографического комплекса «Аанньаах хочото». Стройка идет с прошлого года, уже возведен ряд объектов, сейчас идут работы по энергообеспечению и благоустройству территории.
Однако подготовка началась еще в апреле 2018 года, с фольклорной экспедиции научно-исследовательского института Олонхо при СВФУ, которая изучила культуру народов района, посетив девять муниципальных образований. Тогда был проведен учет олонхосутов, запевал осоухая, носителей фольклорных традиций саха и эвенков.
«Создана Дирекция Ысыаха Олонхо. Мы привлечем огромное количество исполнителей олонхо, мастеров народного творчества, кузнечного дела, по пошиву национального костюма, изготовлению хомуса, спортсменов, участников скачек. Подготовка к такому масштабному событию будет способствовать развитию предпринимательства, гостиничного бизнеса, сферы общепита, строительства. Подготовка идет интенсивными темпами», - рассказал Николай Харбин.
Проведение республиканского «Ысыаха Олонхо –2020» совпадает с крупнейшими датами федерального и местного значения. Так в этом году Россия отмечает 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. В Олекминском районе также ряд юбилейных дат: 385 лет г Олекминску, 90 лет Олекминкому району, 150 лет Спасскому Собору, 155-летие знаменитого олонхосута, уроженца района Михаила Тереньтевича Шараборин-Кумарова, 85 летие еще одного известного олонхосута Афанасия Егоровича Соловьева. «Все эти события найдут отражение в культурных мероприятиях и театрализованном представлении. Перед глазами гостей пройдет многовековая богатая история района связанная с историей Якутии и России», - рассказал Николай Харбин.
В работе XI Республиканской научно-методической конференции приняли участие организаторы из Олекминского района, более 50 участников из других районов республики, также представители северных районов, начальники управлений культуры районов Якутии. Работало шесть секций по изучению эпоса олонхо, традициям эвенков, роли эпического наследия в образовательном пространстве, проблемах сказительства и пр. Состоялись семинары от режиссеров, артистов, руководителей из Театра Олонхо, Института Олонхо, Саха театра, Театра оперы и балета, Литературного музея, Музея музыки и фольклора, Национальной библиотеки, хореографов, известных олонхосутов, преподавателей, специалистов по фольклору, известных журналистов Якутии.
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