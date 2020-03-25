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На Итурупе обустраивают пешеходную зону протяженностью 2,7 километра вдоль побережья
Этой весной на острове появилась вымощенная дорожка протяженностью 2,7 километра – по ней можно гулять от села Китового до Курильска. Теперь променад собираются продлить еще на 750 метров. Во время рабочей поездки на Итуруп губернатор Валерий Лимаренко поддержал этот проект и поручил в течение недели подготовить дорожную карту его реализации.
Пешеходную дорожку сдали в апреле этого года.
Каждый теплый день и особенно вечерами на закате променад совершают десятки курильчан.
- Нет слов, как нам нравится здесь гулять! – поделилась жительница районного центра Алла Макарова. - Раньше приходилось ходить по обочине, а это небезопасно. Зато теперь идешь по ровной плитке и наслаждаешься видами. Гуляют мамочки с колясками, дети, через каждые несколько метров стоят влюбленные парочки парочки в обнимку.
Благоустройство в Курильске собираются продолжить. Прогулочную зону предлагается довести до эвакуационной лестницы – местной достопримечательности, которая связывает нижний и верхний город. На высоком утесе планируется обустроить смотровую площадку с видом на Курильский залив и реку Курилка. Проект предусматривает террасу с ограждениями со стороны моря, ветрозащитными экранами, теневыми навесами, местами отдыха, игровыми площадками для детей.
- Такую идею не стоит откладывать в долгий ящик. Набережная в любом городе становится точкой притяжения для жителей и гостей. У нас большие виды на развитие туристической инфраструктуры Итурупа, в этом направлении мы сотрудничаем с инвесторами. Сейчас важно уладить земельные вопросы, убрать ветхие постройки. Их не должно быть на главной дороге Курильска, - рассказал Валерий Лимаренко во время прогулки по новой пешеходной дорожке.
Над проектом набережной сейчас работает архитектор администрации Курильского района Сергей Тюменцев. Он родом из Новосибирска, 10 лет трудился в ведущих строительных компаниях на Сахалине, а год назад с семьей переехал в Курильск.
- Мне нравится, что здесь путь от идеи до ее реализации максимально сокращается, в отличие от больших городов. Я увидел возможность для усовершенствования набережной, и мое предложение сразу поддержали. Надеюсь, что через два года жители Итурупа и туристы увидят, как изменится облик острова. Мы хотим сделать здесь местный Арбат, учитывая особые климатические и сейсмические условия и сохранив неповторимые природные ландшафты, - рассказал архитектор.
Следует отметить, что проект переходной дорожки осуществлен в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов, которая реализуется по инициативе Президента Владимира Путина.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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