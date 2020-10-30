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Энергетика Приморья: этапы развития
Очередной тайфун, обрушившийся на Приморье в начале сентября, наглядно продемонстрировал ненадежность системы энергоснабжения Приморского края. Из-за аварий на электросетях около 80 тыс. человек в 70 населенных пунктах в течение нескольких дней оставались без света. Власти Приморья ставят задачу перед энергетиками решить проблему изношенной инфраструктуры, серьезно тормозящей развитие региона.
«Мы (правительство Приморья - Прим. автора) подняли больной вопрос - это надежность энергоснабжения в крае. Тайфун «Майсак» показал, что система энергоснабжения ненадежна, это подведомственная структура «Русгидро». Мы обратили внимание руководства, и «Русгидро», и «ДРСК» (входит в группу «РусГидро»), что необходимо в своих инвестпрограммах учитывать направление средств на модернизацию, ремонт сетей энергоснабжения, трансформаторных подстанций», - отметил губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО по итогам совета с губернаторами Дальнего Востока во Владивостоке.
Он уточнил, что власти Приморья подготовят для Минэнерго и Минвостокразвития план, который включит в себя проблематику и необходимый объем работ.
Долгожданная ТЭЦ будет работать на газе
Ключевым объектом модернизации энергоинфраструктуры Приморья является строительство новой Артемовской ТЭЦ-2. Этот объект входит в утвержденный распоряжением правительства РФ перечень генерирующих объектов тепловых электростанций, подлежащих модернизации (реконструкции) или строительству на территории Дальнего Востока. Ввод в эксплуатацию новвой станции намечен на 2026 год. Администрация Приморского края при этом оказывает содействие в оформлении документов на необходимый для строительства станции земельный участок.
Артемовская ТЭЦ-2 должна заменить старую ТЭЦ, работающую на угле с 1936 года. Действующая Артемовская ТЭЦ обеспечивает потребности региона в электрической энергии и является фактически единственным источником теплоснабжения потребителей Артемовского городского округа, обеспечивая более 90% общей потребности в тепле.
На данный момент проект по строительству Артемовской ТЭЦ находится в стадии разработки проектной документации. Изначально реализация проекта планировалась на угле, однако на стадии проектирования установлено, что применение природного газа вместо угля позволяет существенно сократить капитальные затраты на строительство (35 млрд рублей) и операционные затраты на эксплуатацию объекта (30 млрд рублей экономии за 15 лет), а также позволит сократить сроки строительства и разместить новую станцию в границах действующей Артемовской ТЭЦ без дополнительного отведения земель сельскохозяйственного назначения.
С инициативой перепроектирования Артемовской ТЭЦ-2 с угля на газ обратился к главе государства Владимиру ПУТИНУ председатель правления ПАО «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ. Выделение необходимых дополнительных лимитов газа для Артемовской ТЭЦ-2 поддержано президентом. В рамках исполнения резолюции «РусГидро» направило предложение в «Газпром» о заключении предварительного cоглашения о поставке газа на Артемовскую ТЭЦ-2.
В ДГК отмечают, что продление эксплуатации существующей станции после 2026 года невозможно в связи с крайне неудовлетворительным техническим состоянием основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений. Возраст электростанции в 2026 году составит 90 лет, после пуска новой станции в эксплуатацию Артемовская ТЭЦ будет выведена из эксплуатации.
Владивостокская ТЭЦ-2
Новую страницу в истории энергообъектов Приморья открыл проект газификации ТЭЦ-2. В 2010-2011 годах на шести котлоагрегатах была проведена реконструкция с переводом на сжигание природного газа. Далее на экологическое топливо были переведены еще четыре котла. Проведенная реконструкция существенно улучшила экологическую обстановку, повысила надежность и экономичность работы станции.
Но это далеко не все. В рамках распоряжения правительства РФ от 17 июля 2019 года №1544-р принято решение о модернизации генерирующего оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 в срок до 2025 года.
В настоящее время «РусГидро» при активной поддержке правительства Приморского края ведет работы по проектированию и прохождению Главгосэкспертизы.
Проект модернизации предусматривает полную замену трех самых старых турбоагрегатов, которые были введены в эксплуатацию в 1970-1972 годах. Кроме того, планируется реконструировать 8 из 14 котлоагрегатов, заменить силовые трансформаторы и другое электротехническое оборудование, реконструировать главный корпус, внедрить автоматическую систему управления.
Отметим, что крупнейшая электростанция Владивостока сегодня снабжает около 60% потребителей столицы ДФО, а это порядка 400 тыс. жителей Первомайского и Ленинского районов.
В энергетику инвестируют… угольщики
5 июня состоялась сделка по обмену активами между группой «РусГидро» и группой миноритарных акционеров ДГК, в число которых входит АО «СУЭК», владеющее крупнейшим угледобывающим предприятием Приморья - ООО «Приморскуголь».
Сделка включила обмен непрофильного актива «Русгидро» - Лучегорского угольного разреза - и технологически связанной с ним Приморской ГРЭС - на 41,98% акций ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), которыми владеют структуры акционеров СУЭК.
ДЭК, в свою очередь, владеет Дальневосточной генерирующей компанией (ДГК) и Дальневосточной распределительной сетевой компанией (ДРСК).
«Эта сделка и установление в неценовой зоне Дальнего Востока экономически обоснованных долгосрочных тарифов позволит вывести ДГК из убытков, даст возможность компании сосредоточиться на операционной деятельности, реализации программы модернизации и ремонтной кампании, направленной на повышение надежности энергоснабжения», - заявил председатель правления «РусГидро» Николай Шульгинов.
«Для Приморья и в целом для Дальнего Востока СУЭК - родная компания. Мы активно инвестируем в развитие производства, в том числе в угольную энергетику, способствуем улучшению качества жизни в городах присутствия. Мы уверены, что эффект от сделки будет заметным и положительным для дальнейшего развития региона», - сказал гендиректор АО «СУЭК» Степан СОЛЖЕНИЦЫН.
По результатам сделки группа миноритариев вышла из состава акционеров ДЭК и получила во владение Лучегорский угольный разрез и Приморскую ГРЭС.
Экология в приоритете
По информации ДГК, в этом году на Артемовской ТЭЦ стартовал монтаж системы непрерывного контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на дымовых трубах. Окончание работ запланировано на будущий год.
На Партизанской ГРЭС проходят масштабные работы по наращиванию золоотвала «Зеленая балка»: отсыпка дамбы и дальнейшая модернизация. В 2021 году планируется рекультивация старого золоотвала. Также в будущем году на Владивостокской ТЭЦ-2 запланированы проектировка и начало строительства очистных сооружений.
На Приморской ГРЭС в этом году в рамках минимизации выбросов вредных веществ в атмосферу отремонтируют золоулавливающие установки на энергоблоках №№ 2, 4, 6, 9. Также планируется приступить к началу реализации ряда сложных и дорогостоящих экологических проектов.
На станции предстоит большая работа по созданию автоматизированной системы непрерывного контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - оксида азота, оксида серы, оксида углерода и золы. Требованиями нового законодательства для предприятий первой категории, как Приморская ГРЭС, установлен срок внедрения проекта до 2026 года.
Еще один длительный и очень затратный проект в процессе реализации - второй этап строительства сооружений третьего яруса золоотвала. Чтобы увеличить его емкость, требуется около 245 млн рублей. В итоге будет исключен вынос золы и шлака. В этом году ведется очистка наносов в пруде-осветлителе золоотвала № 2. Углубление дна значительно улучшит показатели сточных вод. Эта работа продолжится и в следующем году. В 2020-2021 годах также запланирована разработка и утверждение проекта санитарно-защитной зоны для Приморской ГРЭС.
Александр Салков
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