ТОР "Михайловский" по-прежнему ждет резидентов

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 01 Сентября, 23:12 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 73.58 р.
1 EUR 88.15 р.
100 JPY 69.65 р.
10 CNY 10.78 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 05, 2020

Регион сегодня
01.09 |
Работа головой в темпе вальса
31.08 |
Круглогодичный выставочный комплекс будет построен на Камчатке
31.08 |
Сбербанк получил награду за вклад в борьбу с пандемией коронавируса
28.08 |
Города-побратимы Сан-Диего и Владивосток отметили 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны
27.08 |
Самое масштабное "тигриное" граффити украсит Владивосток
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:52
Валентин Сергиенко: За державу обидно! Особенно обидно за Дальний Восток Валентин Сергиенко, Председатель Дальневосточного отделения РАН, в интервью журналу "Дальневосточный капитал" - о практике внедрения инноваций в условиях дикого капитализма
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:39
Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
статьи раздела
Персона
04 Июля 2020, 18:40
Корпоративная война конституций Виталий Береговский: Кризис провоцирует борьбу за выживание
статьи раздела
Вкус жизни
04 Июля 2020, 16:44
Лучше гор могут быть только пещеры Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:45
Порты: экологическая повестка дня Стивидорные компании региона должны поэтапно перейти на технологии закрытой перевалки угля
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Проект ДК
31 Августа 2020, 16:00 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

ТОР "Михайловский" по-прежнему ждет резидентов

Пять лет назад на вновь созданной инвестиционной площадке Территория опережающего развития "Михайловский" был зарегистрирован первый резидент - спасская компания "Мерси Трейд" с проектом строительства свинокомплексов. Буквально следом за этим якорным резидентом статус такого же якорного получила компания ООО "Русагро-Приморье", приступившая к реализации самого крупного на Дальнем Востоке свиноводческого проекта по производству в Приморском крае 75 000 тонн свинины в живом весе.

Эти два крупных инвестпроекта фактически стали базовыми для самой ТОР, именно на них в первую очередь ориентируясь, создавалась вся необходимая инфраструктура площадок и прочие практики этой специфичной ТОР.

Последовавшие за этим годы увеличили общее число резидентов до 17, а сама ТОР «Михайловский» превратилась в мощный сельскохозяйственный кластер, действующий на землях Михайловского, Спасского, Яковлевского, Хорольского и Черниговского районов Приморского края. После регистрации в качестве резидента остальных компаний эта ТОР с сельскохозяйственной специализацией превратился в площадку, где планируется не только размещение крупных сельскохозяйственных производств - она фактически стала центром для создания производств глубокой переработки, а также логистики сельхозпродукции.

Впрочем, не все из этих зарегистрированных 17 резидентов сейчас активно реализуют свои проекты. Большинство даже не приступало к строительству планируемых объектов. В то же время, за последний год в ТОР «Михайловский» не пришло ни одного нового инвестора. Список проектов, заявленных к реализации, практически не меняется уже долгое время. При этом специалисты уверяют, что возможности получить статус резидента этой ТОР по-прежнему сохраняются. «Земли не все разобраны, - говорят они - свободной земли еще много, и она готова принять новых инвесторов».

Бюджет дождался налогов и… потерял их

Но даже эти несколько реализующихся проектов изменили ситуацию в тех муниципалитетах, на территории которых шло все эти годы активное строительство. И если в сельскохозяйственной отрасли края проекты резидентов ТОР «Михайловский» революции не сделали, то муниципальные бюджеты, существенно пополнившиеся благодаря отчислениям строительных компаний, оказались в явном выигрыше. По крайней мере, в администрации Михайловского района, на территории которого возводились наиболее дорогостоящие объекты инвесторов и отстроено больше инфраструктуры, чем на других ТОРовских площадках, говорят о существенном росте доходов в бюджет в сравнении с ситуацией пятилетней давности.

Стоит отметить, что рост доходов муниципалитета от этих строек возник не сразу, а только после вмешательства всевозможных ответственных за порядок госорганов. Первые пару лет подрядчики, строившие объекты, прежде всего компании «Русагро», активно уходили от налогов. И только скандал, прозвучавший на всех уровнях власти, выправил ситуацию. Но наступивший 2020 год неожиданно для всех породил новую проблему: из-за карантинных ограничений замедлились строительные работы со всеми вытекающими последствиями, в том числе падением доходов бюджета. Буквально за месяц до пандемии генеральный директор «Русагро» Максим БАСОВ говорил о том, что они привлекают иностранные компании: «Мы уже сменили довольно много подрядчиков и сейчас достраиваем комплексы и бойню с иностранными компаниями, большие объемы сегодня у нас ведут турецкие строители. К сожалению, строительные организации Дальнего Востока оказались довольно слабыми, не способными осуществлять такие большие, сложные проекты, с необходимым нам качеством. Иностранные компании обходятся дорого, но, к сожалению, другого выхода у нас нет».

Другой инвестор, реализующий на площадке ТОР «Михайловский» свой проект строительства тепличного комплекса, компания НК «Лотос», по некоторым данным, также испытывает определенные сложности из-за ограничений на въезд иностранной рабочей силы.

В итоге, по данным администрации Михайловского района, за три карантинных месяца бюджет муниципалитета недополучил порядка 15 млн рублей. «Нет рабочей силы, срываются графики строительства, работают те, кто успел до коронавируса приехать сюда, остальные рабочие не могут заехать на территорию», - пояснили в районной администрации.

Проектов не стало больше

Среди тех проектов, которые сейчас на слуху - построенные теплицы компании «Зодчий» на 9 гектарах земли, строящийся третий свинокомплекс компании «Мерси-Трейд», завершающий этап строительства объектов большого проекта компании «Русагро», реализация тепличного проекта компанией НК «Лотос». Кроме того, не так давно, по словам специалистов, активность возросла и у китайской компании «Легендагро», заявлявшей ранее о намерениях реализовать свою инвестиционную программу в Приморском крае в рамках ТОР «Михайловский» по трем направлениям: растениеводческому, логистическому и строительству завода по глубокой переработке сои, которое планируется начать в этом году.

В прошлом году компания «Легендагро» провела первые полевые работы. Засеяв в этом году около 2 тыс. га рисом и 1,4 тыс. га кукурузой, летом она получила возможность в будущем расширить посевные площади. Новое постановление, подписанное Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным в июне, о расширении границ ТОР с включением в нее 161 земельного участка в Хорольском районе позволит компании продолжить реализацию своих планов в крае. Новые земли площадью 3,3 тыс. гектаров послужат основой для второго этапа проекта по выращиванию сои, выращиванию и обработке риса.

Запаздывающие стройки

При всех отдельных успехах и достижениях главные проблемы площадок территории опережающего развития почти на всех этапах были связаны с нарушениями намеченных сроков ввода в эксплуатацию как объектов, возводимых инвесторами, так и объектов инфраструктуры, обещанной этим инвесторам государством. Тем не менее, по словам специалистов, свои обязательства государство исполняет - нет брошенных, остановленных, недостроенных объектов. Хоть и с опозданиями по срокам, но все же инфраструктурой на сегодняшний день инвесторы по большей части обеспечены.

Первыми справились с задачей энергетики. «У нас было очень много проблем с инфраструктурой. Кто идеально практически все сделал, так это компания, подключавшая нас к электричеству, - отметил гендиректор «Русагро» Максим Басов.

Построенный энергокомплекс для электроснабжения ТОР «Михайловский» стал самым крупным проектом ДРСК, реализованным в центральном Приморье. В рамках технологического присоединения основных резидентов - компаний «Русагро-Приморье» и «Мерси Трейд» - были построены подстанции 110 киловольт - «Агрокомплекс» и «Ключи», подстанции 35 киловольт - «Дубки» и «Ленинское». Также энергетики смонтировали более 110 километров линии электропередачи разного класса напряжения. Строительство велось сразу в трех районах Приморья - Михайловском, Спасском и Черниговском.

Сложнее идут работы по подключению новых производств к газу. Компания «Русагро» даже приняла решение о создании системы автономного газоснабжения своих производств, работа которой предусматривается в период прекращения подачи основного вида топлива.

«Проектным решением было предусмотрено подведение природного газа к началу пусконаладочных работ на объекте «Комплекс производства комбикормов с элеватором», однако срок газификации сместился. Для своевременной реализации инвестиционного проекта мы были вынуждены внести изменения в проектную документацию и предусмотреть строительство хранилищ», - рассказывал господин Басов о планах строительства хранилища сжиженного углеводородного газа в рамках развития инфраструктуры территории опережающего развития.

Но вот недавно пресс-служба Газпрома АО сообщила о готовности «Газпром газораспределение Дальний Восток» приступить к строительству двух межпоселковых газопроводов в Приморском крае с отводами к свиноводческим комплексам на площадках «Русагро». В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы второго участка межпоселкового газопровода протяженностью 13,8 км, от ГРС Уссурийск до площадки ТОР «Михайловский» для газификации племенной фермы свиноводческого комплекса. Свыше 60% труб уже сварено в плеть и уложено в траншею. Кроме того, завершено сооружение газопровода-отвода, ГРС г. Спасск-Дальний и двух межпоселковых газопроводов.

Не обошлось без проблем и строительство дорожной инфраструктуры для ТОР «Михайловский». И даже более того, по некоторым данным, в отношении строительства этих объектов появились уголовные дела - новые отстроенные дороги местами пришли в негодность в первый же год эксплуатации. Сейчас же идет строительство первой очереди внутриплощадочных автомобильных дорог для резидентов территории, которое планируется завершить в четвертом квартале 2020 года. Новая асфальтобетонная трасса протяженностью более трех километров будет иметь две полосы движения, ширина проезжей части составит семь метров.

Наиболее проблемными в этой работе по созданию инфраструктуры, по мнению специалистов, стали вопросы, связанные с обеспечением строящихся на площадках ТОР производств водой и канализацией. 

На фото: Для резидентов ТОР «Михайловский» в Приморье строят сеть дорог (фото пресс-службы КРДВ)

Лариса Ларина.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2020 год.

 

Теги: Газпром  михайловский  Мерси Трейд  ТОР  строительство  Русагро-Приморье 


Loading...







Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Персона
30 Июня 2020, 19:11
Я - за цифровой риск Эксперт Государственной думы Алексей Мостовщиков - о внедрении "цифры" в России
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
26 Июня 2020, 11:15
Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 10:30
Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:00
Полезная связь Переход на удаленную работу поможет предприятиям Приморья сберечь весомую долю бюджета без потери эффективности
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:30
Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика