|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 01 Сентября, 23:12 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
ТОР "Михайловский" по-прежнему ждет резидентов
Эти два крупных инвестпроекта фактически стали базовыми для самой ТОР, именно на них в первую очередь ориентируясь, создавалась вся необходимая инфраструктура площадок и прочие практики этой специфичной ТОР.
Последовавшие за этим годы увеличили общее число резидентов до 17, а сама ТОР «Михайловский» превратилась в мощный сельскохозяйственный кластер, действующий на землях Михайловского, Спасского, Яковлевского, Хорольского и Черниговского районов Приморского края. После регистрации в качестве резидента остальных компаний эта ТОР с сельскохозяйственной специализацией превратился в площадку, где планируется не только размещение крупных сельскохозяйственных производств - она фактически стала центром для создания производств глубокой переработки, а также логистики сельхозпродукции.
Впрочем, не все из этих зарегистрированных 17 резидентов сейчас активно реализуют свои проекты. Большинство даже не приступало к строительству планируемых объектов. В то же время, за последний год в ТОР «Михайловский» не пришло ни одного нового инвестора. Список проектов, заявленных к реализации, практически не меняется уже долгое время. При этом специалисты уверяют, что возможности получить статус резидента этой ТОР по-прежнему сохраняются. «Земли не все разобраны, - говорят они - свободной земли еще много, и она готова принять новых инвесторов».
Бюджет дождался налогов и… потерял их
Но даже эти несколько реализующихся проектов изменили ситуацию в тех муниципалитетах, на территории которых шло все эти годы активное строительство. И если в сельскохозяйственной отрасли края проекты резидентов ТОР «Михайловский» революции не сделали, то муниципальные бюджеты, существенно пополнившиеся благодаря отчислениям строительных компаний, оказались в явном выигрыше. По крайней мере, в администрации Михайловского района, на территории которого возводились наиболее дорогостоящие объекты инвесторов и отстроено больше инфраструктуры, чем на других ТОРовских площадках, говорят о существенном росте доходов в бюджет в сравнении с ситуацией пятилетней давности.
Стоит отметить, что рост доходов муниципалитета от этих строек возник не сразу, а только после вмешательства всевозможных ответственных за порядок госорганов. Первые пару лет подрядчики, строившие объекты, прежде всего компании «Русагро», активно уходили от налогов. И только скандал, прозвучавший на всех уровнях власти, выправил ситуацию. Но наступивший 2020 год неожиданно для всех породил новую проблему: из-за карантинных ограничений замедлились строительные работы со всеми вытекающими последствиями, в том числе падением доходов бюджета. Буквально за месяц до пандемии генеральный директор «Русагро» Максим БАСОВ говорил о том, что они привлекают иностранные компании: «Мы уже сменили довольно много подрядчиков и сейчас достраиваем комплексы и бойню с иностранными компаниями, большие объемы сегодня у нас ведут турецкие строители. К сожалению, строительные организации Дальнего Востока оказались довольно слабыми, не способными осуществлять такие большие, сложные проекты, с необходимым нам качеством. Иностранные компании обходятся дорого, но, к сожалению, другого выхода у нас нет».
Другой инвестор, реализующий на площадке ТОР «Михайловский» свой проект строительства тепличного комплекса, компания НК «Лотос», по некоторым данным, также испытывает определенные сложности из-за ограничений на въезд иностранной рабочей силы.
В итоге, по данным администрации Михайловского района, за три карантинных месяца бюджет муниципалитета недополучил порядка 15 млн рублей. «Нет рабочей силы, срываются графики строительства, работают те, кто успел до коронавируса приехать сюда, остальные рабочие не могут заехать на территорию», - пояснили в районной администрации.
Проектов не стало больше
Среди тех проектов, которые сейчас на слуху - построенные теплицы компании «Зодчий» на 9 гектарах земли, строящийся третий свинокомплекс компании «Мерси-Трейд», завершающий этап строительства объектов большого проекта компании «Русагро», реализация тепличного проекта компанией НК «Лотос». Кроме того, не так давно, по словам специалистов, активность возросла и у китайской компании «Легендагро», заявлявшей ранее о намерениях реализовать свою инвестиционную программу в Приморском крае в рамках ТОР «Михайловский» по трем направлениям: растениеводческому, логистическому и строительству завода по глубокой переработке сои, которое планируется начать в этом году.
В прошлом году компания «Легендагро» провела первые полевые работы. Засеяв в этом году около 2 тыс. га рисом и 1,4 тыс. га кукурузой, летом она получила возможность в будущем расширить посевные площади. Новое постановление, подписанное Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным в июне, о расширении границ ТОР с включением в нее 161 земельного участка в Хорольском районе позволит компании продолжить реализацию своих планов в крае. Новые земли площадью 3,3 тыс. гектаров послужат основой для второго этапа проекта по выращиванию сои, выращиванию и обработке риса.
Запаздывающие стройки
При всех отдельных успехах и достижениях главные проблемы площадок территории опережающего развития почти на всех этапах были связаны с нарушениями намеченных сроков ввода в эксплуатацию как объектов, возводимых инвесторами, так и объектов инфраструктуры, обещанной этим инвесторам государством. Тем не менее, по словам специалистов, свои обязательства государство исполняет - нет брошенных, остановленных, недостроенных объектов. Хоть и с опозданиями по срокам, но все же инфраструктурой на сегодняшний день инвесторы по большей части обеспечены.
Первыми справились с задачей энергетики. «У нас было очень много проблем с инфраструктурой. Кто идеально практически все сделал, так это компания, подключавшая нас к электричеству, - отметил гендиректор «Русагро» Максим Басов.
Построенный энергокомплекс для электроснабжения ТОР «Михайловский» стал самым крупным проектом ДРСК, реализованным в центральном Приморье. В рамках технологического присоединения основных резидентов - компаний «Русагро-Приморье» и «Мерси Трейд» - были построены подстанции 110 киловольт - «Агрокомплекс» и «Ключи», подстанции 35 киловольт - «Дубки» и «Ленинское». Также энергетики смонтировали более 110 километров линии электропередачи разного класса напряжения. Строительство велось сразу в трех районах Приморья - Михайловском, Спасском и Черниговском.
Сложнее идут работы по подключению новых производств к газу. Компания «Русагро» даже приняла решение о создании системы автономного газоснабжения своих производств, работа которой предусматривается в период прекращения подачи основного вида топлива.
«Проектным решением было предусмотрено подведение природного газа к началу пусконаладочных работ на объекте «Комплекс производства комбикормов с элеватором», однако срок газификации сместился. Для своевременной реализации инвестиционного проекта мы были вынуждены внести изменения в проектную документацию и предусмотреть строительство хранилищ», - рассказывал господин Басов о планах строительства хранилища сжиженного углеводородного газа в рамках развития инфраструктуры территории опережающего развития.
Но вот недавно пресс-служба Газпрома АО сообщила о готовности «Газпром газораспределение Дальний Восток» приступить к строительству двух межпоселковых газопроводов в Приморском крае с отводами к свиноводческим комплексам на площадках «Русагро». В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы второго участка межпоселкового газопровода протяженностью 13,8 км, от ГРС Уссурийск до площадки ТОР «Михайловский» для газификации племенной фермы свиноводческого комплекса. Свыше 60% труб уже сварено в плеть и уложено в траншею. Кроме того, завершено сооружение газопровода-отвода, ГРС г. Спасск-Дальний и двух межпоселковых газопроводов.
Не обошлось без проблем и строительство дорожной инфраструктуры для ТОР «Михайловский». И даже более того, по некоторым данным, в отношении строительства этих объектов появились уголовные дела - новые отстроенные дороги местами пришли в негодность в первый же год эксплуатации. Сейчас же идет строительство первой очереди внутриплощадочных автомобильных дорог для резидентов территории, которое планируется завершить в четвертом квартале 2020 года. Новая асфальтобетонная трасса протяженностью более трех километров будет иметь две полосы движения, ширина проезжей части составит семь метров.
Наиболее проблемными в этой работе по созданию инфраструктуры, по мнению специалистов, стали вопросы, связанные с обеспечением строящихся на площадках ТОР производств водой и канализацией.
На фото: Для резидентов ТОР «Михайловский» в Приморье строят сеть дорог (фото пресс-службы КРДВ)
Лариса Ларина.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2020 год.
- Cудостроение: приморские верфи поднимаются с колен
- Инноваторов поддержат грантами
- Знаковое место
- Большой Камень получил план
- Аквакультура: бум или заcтой?
- ТОР "Михайловский" по-прежнему ждет резидентов
- Порты: перевооружение мощностей
- Приморье строит распредцентры
- Владивосток-Находка: на середине пути
- Малоэтажное строительство: инвестор оценил спрос